عقدت شركة الصالحية العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 51 والجمعية العمومية غير العادية الـ 25 للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور 83.227%، حيث وافقت على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% (15 فلسا لكل سهم) وتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية بنسبة 5%.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة غازي النفيسي، في كلمته لمساهمي الشركة خلال الاجتماع، إن الشركة مستمرة في تحقيق نتائج جيدة على جميع المستويات المالية والفنية والتشغيلية، وذلك بفضل قوة الاستراتيجية واتساع الرؤية التي تعتمدها الإدارة لدعم أنشطتها، إضافة إلى المرونة التي تبنتها في مواجهة مختلف التحديات والصعوبات التي سادت الأسواق خلال العام الماضي، مع الارتفاعات الكبيرة في نسب الفائدة محليا وعالميا واستمرار تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية وانعكاس ذلك على نسب التضخم ومؤشر أسعار المستهلك محليا.



وأضاف النفيسي: «في المجمل نرى أن المؤشرات إيجابية والمستقبل أفضل والتفاؤل هو عنوان المرحلة المقبلة، لاسيما مع تطور الأداء التشغيلي للشركة ونمو إيراداتها الناتجة عن أنشطتها الرئيسية في مجال الاستثمار العقاري، وعلى الصعيد المحلي فإن فرص تعافي الموازنة العامة للدولة تتزايد هذا العام، ويتحقق معها فوائض مما يعزز الإنفاق ويحفز الاستثمار».



مشروع العاصمة



وحول مشروع العاصمة أفاد النفيسي بأنه مضى أكثر من عام على افتتاح مشروع العاصمة ابتداء بمول العاصمة، والذي حقق نجاحا باهرا تلقينا معه ردود فعل إيجابية من جميع مرتاديه، حيث يشكل المول توليفة متنوعة وشاملة تضم العديد من الماركات العالمية والمحلية لمختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية والسلع الفاخرة والاكسسوارات والعطور، إضافة الى الأذواق المتنوعة لعدد من المطاعم والكافيهات ذات العلامات المميزة وغيرها من المحلات والأنشطة التي تلبي رغبات جميع رواد المجمع.



كما بين النفيسي أن برج المكاتب التجارية في طور اللمسات الأخيرة، بعد إتمام الأعمال المعمارية والإنشائية وقرب الانتهاء من تركيب كل واجهاته الزجاجية، فيما يتوقع بأن يكون الافتتاح الرسمي للبرج خلال العام الحالي لتكتمل مكونات مشروع العاصمة وتدخل جميعها حيز التشغيل الفعلي، وبذلك نحقق رؤيتنا في إنجاز المشروع بالكامل وتعظيم إيرادات الشركة وزيادة الأرباح التشغيلية.



افتتاح فندق العاصمة



وأضاف النفيسي ان الجزء الفندقي من مشروع العاصمة «فندق ماريوت للشقق الفندقية» قد دخل مرحلة التشغيل الفعلي، وفتح أبوابه لاستقبال راغبي السكن في أحدث مرافق الإقامة في الكويت، والتي تتمتع بمستوى عال من الفخامة والرفاهية، ويقدم الفندق خدمات الضيافة تحت إدارة ماريوت العالمية شريك شركة الصالحية العقارية والمشغل لجميع مرافقها الفندقية.



وقد بدأت أعمال التطوير في مجمع الصالحية التجاري وفندق جي دبليو ماريوت في العام الماضي، والتي تشتمل على تجديد الواجهات الخارجية وإضافة جزء جديد للمجمع من مبنى الفندق، مع مدخل جديد لمجمع الصالحية من جهة شارع عبدالعزيز الصقر، وزيادة امتداد الدور الأرضي والميزانين وأدوار المكاتب من المجمع لتشمل الأدوار المقابلة لها من مبنى الفندق، في حين سيكون للفندق نصيب من التطوير في جميع محتوياته وفي اللوبي الرئيسي وسيظل تحت إدارة ماريوت العالمية، وذلك بهدف تحسين إقامة النزلاء وتوفير تجربة أكثر رفاهية.



الأداء المالي



وعن ملخص الأداء المالي لسنة 2022، فقد حققت الشركة ربحا بمقدار 14.56 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 28.2 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الربحية 9.34 ملايين دينار بربحية سهم 17.94 فلسا للسهم الواحد.



وقد ارتفع إجمالي موجودات الشركة إلى 419 مليون دينار للعام 2022 مقارنة بـ392 مليون دينار، وبلغت حقوق الملكية 168 مليون دينار مقارنة بـ 161 مليون دينار، وذلك عن العام السابق، وفي المقابل فقد زاد إجمالي المطلوبات إلى مبلغ 250 مليون دينار في 2022 مقارنة بـ 230 مليون دينار للعام السابق، وذلك لتغطية تكلفة مشروع العاصمة.



وقد شهدت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال عام 2022 نموا ملحوظا إلى مبلغ 36 مليون دينار، مقارنة بـ 21 مليون دينار، كما بلغ صافي الربح التشغيلي مبلغ 27 مليون دينار مقارنة بـ 16 مليون دينار عن العام السابق.



وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لإجمالي الأصول والتي تتضمن أصولا تم تقييمها من قبل مقيمين مهنيين محايدين في نهاية سنة 2022 فقد بلغت 691 مليون دينار، وبذلك أصبحت حقوق الملكية والمضاف إليها فائض إعادة تقييم الأصول مبلغ 440 مليون دينار تقريبا لترتفع بذلك القيمة الدفترية حسب القيمة العادلة للسهم إلى 854 فلسا للسهم الواحد.