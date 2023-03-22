تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر كتاب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن مشروع قرار وزاري بتعديل جدول 15 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كل المباني لجميع مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة.



كما ستبحث اللجنة كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



ويتضمن جدول الأعمال أيضا رد الإدارة القانونية الخاص بالاقتراح المقدم من العضو السابق مشعل الحمضان - بشأن عمل لائحة قرار بالباعة الجائلين.