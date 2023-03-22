

بشار جاسم



تطل علينا الفنانة هند البلوشي في شهر رمضان المبارك من خلال دورها في مسلسل «مجاريح» من تأليف: جمال سالم وإخراج عيسى ذياب وبطولة سعاد عبدالله، أسمهان توفيق، عبدالإمام عبدالله، هند البلوشي، ميثم بدر، شوق، فهد باسم، محمد الحداد، فاطمة الطباخ، نور الدليمي، هنادي الكندري، عبدالله الطراروة، أسامة المزيعل وأريج العطار.



وعن مشاركتها تقول: سعيدة جدا بعودتي مع الغالية الفنانة القديرة سعاد عبدالله أو «ماما سعاد» للمرة الثالثة، لكن هالمرة بعمل جديد وبثقل وجودة عمل «أمنا رويحة الجنة» كحجم دور كبير وفيه دراسة شخصية وتفاصيل جديدة، وحبيت القروب وتوليفة العمل بفنانين لأول مرة اشتغل معاهم وفنانين صار لي فترة ما جمعني فيهم عمل، منهم عبدالله الطراروة اللي راح يكون بينا دويتو حلو، حيث إني أجسد شخصية أخته واسمهان توفيق وغيرهما من الفنانين اللي لأول مرة اشتغل معاهم مثل عبدالامام عبدالله وشايع الشايع وصمود المؤمن.



وتضيف: من زمان ما اشتغلت عمل بهالثقل، وهذا التعاون الثاني مع المخرج عيسى ذياب بعد عمل روتين اللي كنت فيه ضيفة في 12 حلقة، وفي هالعمل اقدم بطولة بـ 30 حلقة خلاني هالمسلسل اني اعرف اكثر شخصية المخرج عيسى ذياب لأنه تعب وابدع معانا في مسلسل «مجاريح» ودقيق وما يفوت مشهد وصار بيني وبينه تحدي بلغة العين وخلاني أتحدى نفسي اني اطلع شي جديد في دور الشر وهو مو شر مطلق، إنما شر جديد بكوميديا جديدة، وأنا للأمانة رفضت اكثر من مسلسل لاني حابة اركز على دوري في هالمسلسل واحب تكون عين المشاهد على صوب واحد.

ومسلسل «مجاريح» راح ينعرض على اكثر من قناة في رمضان منهم شاهد وتلفزيون الكويت ومحطة العرب mbc وفي اكثر من قناة عربية.



وعن مشاركتها في مسلسل «حياتي المثالية»، تقول: سعيدة بالتعاون مع أخوي أحمد إيراج وفوز الشطي بدور بسيط ومشاركة مميزة، وحبيت يكون لي فتح باب تعاون من جديد مع المنتج باسم عبدالامير لأني من زمان ما اشتغلت معاه لأسباب خاصة فيني، وما أنسى دعمه لي في بداياتي الفنية، خصوصا في مسلسل «اللقيطة».