

يحيى حميدان



اعتمد اتحاد الكرة مشاركة منتخبنا الوطني لكرة الصالات في كأس العرب المقررة إقامتها في مدينة الدمام بالسعودية خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.



ومن المقرر أن يبدأ «الأزرق» الإعداد للبطولة في منتصف مايو المقبل عقب الانتهاء من منافسات الدوري المحلي، على أن يسبق التوجه إلى الدمام خوض بعض المباريات التجريبية.



ووصل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي النسخة الماضية من كأس العرب 2022 قبل أن يخسر من العراق 1-2، على الرغم من مشاركته بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب.



ولايزال اتحاد الكرة في طور التفاوض مع المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة لإسناد مهمة تدريب «أزرق الصالات» له في المرحلة المقبلة عقب رحيل البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» عن منصبه في أكتوبر الماضي.



وأقام «الأزرق» معسكرا تدريبيا مطلع الشهر الجاري في إمارة الشارقة تحت قيادة المدرب المؤقت علي ضيف الله ولعب خلاله مباراتين تجريبيتين مع منتخب الإمارات، حيث خسر في الأولى 2-3، وفاز في الثانية 7-4.