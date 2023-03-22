

نظم الاتحاد الكويتي للجمباز بنجاح النسخة الأولى من بطولة التحدي للجمباز الفني، والتي أقيمت منافساتها أمس الأول على صالة نادي كاظمة وخصصت للاعبين المنضمين لمنتخب الناشئين، بحضور نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجمباز صقر الملا ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي.

وحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في جميع الأجهزة كل من اللاعبين عبدالله مقداد ومحمد الحاتم وموسى الصحاف وحسين دشتي وسعود السناوي وحسين عبدالهادي، فيما أحرز المركز الثاني والميدالية الفضية كل من اللاعبين راشد الكندري وعلي عبدالهادي، ونال اللاعبان خالد الدهام ومحمد دشتي المركز الثالث والميدالية البرونزية.