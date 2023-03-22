

مبارك الخالدي



حدّدت نتائج الجولة السابعة والأخيرة من بطولة «كأس زين» التنشيطية التي أقيمت أمس الأول مواجهتي الدور نصف النهائي الذي سيقام غدا الخميس، حيث يواجه القادسية الساحل فيما سيكون اللقاء الثاني بين العربي مع السالمية.

وتصدر العربي المجموعة الثانية بعد فوزه في الجولة الختامية على التضامن 2-0 رافعا رصيده إلى 16 نقطة، بينما تأهل السالمية إلى المربع الذهبي بوصفه ثاني المجموعة، حيث ارتفع رصيده إلى 14 نقطة بعد انسحاب فريق الكويت في الجولة الأخيرة بسبب النقص العددي للاعبي «الأبيض»، فيما تصدر القادسية المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة ولم يتأثر بخسارته أمام خيطان 1-2، بينما حل الساحل بالمركز الثاني بـ 11 نقطة ليرافق «الأصفر» إلى المربع الذهبي رغم غيابه عن منافسات الجولة مستفيدا من تعثر مطارده النصر الذي وقع في فخ التعادل في الجولة الأخيرة مع الجهراء 2-2.



وفي باقي نتائج الجولة الأخيرة، فقد فاز اليرموك على الفحيحيل 3-1، كما فاز الشباب على الصليبخات بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل كاظمة مع برقان 1-1.