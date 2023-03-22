

تأهل منتخبنا للكرة الشاطئية للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور ربع النهائي في بطولة آسيا التي تقام منافساتها في تايلند عقب فوزه على منتخب قيرغيزستان بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 4-4، وبهذا حافظ «أزرق الشاطئية» على وصافته للمجموعة الرابعة خلف منتخب عمان الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد فوزه الكبير على فلسطين 5-1 الذي حل بالمركز الثالث، فيما بقي منتخب قيرغيزستان في المركز الرابع.

وقد سجل أهداف «أزرق الشاطئية» كل من ماجد العنزي (هدفين) وعمر الروقي ومحمد درويش. وبهذا، سيلتقي «أزرق الشاطئية» مع حامل اللقب المنتخب الياباني غدا الخميس في مواجهة صعبة في ربع نهائي البطولة التي سيتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى كأس العالم المقرر إقامتها في الإمارات شهر نوفمبر المقبل.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله الشاهين أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا المقامة حاليا في تايلند، للمرة الأولى في تاريخ الأزرق، يعود إلى الجهود الحثيثة التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وحرصهم على تمثيل المنتخب بالشكل الأمثل في المحافل الدولية.

وقال:«نأمل من أزرق الشواطئ تقديم أفضل أداء في الأدوار المقبلة للبطولة، وسيمثل هذا الاستحقاق القاري حافزا كبيرا للاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل»، مؤكدا ان مجلس الادارة سيبذل ما بوسعه لتقديم كل سبل الدعم والمساندة للحفاظ على هذا الجيل الرائع، وانتشار اللعبة على نحو أكبر في الكويت.