8 آلاف دينار للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.. وجوائز لأفضل لاعب وحارس

مباراة استعراضية تجمع عدداً من لاعبي الكويت وأبطال نادي الطموح

إقبال كبير على المشاركة في الدورة شهد تسجيل 97 فريقاً واختيار 64 بالقرعة.. و 6 آلاف دولار يومياً جوائز لجماهير الدورة



هادي العنزي



أكملت اللجنة المنظمة لدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم كل تحضيراتها لأفضل انطلاقة ممكنة لنسختها الجديدة، وذلك قبل وقت كاف من موعد انطلاقها المقرر 25 الجاري، على أن تختتم الدورة في 6 أبريل المقبل.



وأكد مدير البطولة م.خليفة محمد الشحومي أن دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الخامسة ستظهر بشكل مغاير عن النسخ السابقة، بما يلبي طموحات العديد من محبي الدورة الرمضانية، وكرة القدم بشكل عام.



وقال الشحومي لـ «الأنباء»: «هناك العديد من الفعاليات المتنوعة التي ستقام طوال أيام البطولة، لعل أولاها ستكون في ثالث أيام الدورة، حيث ستقام مباراة استعراضية بقيادة الدوليين السابقين محمد جراغ ونواف الخالدي وعدد من النجوم، إلى جانب إخوانهم اللاعبين بنادي الطموح الرياضي، كما أن هناك مفاجأة كبيرة تنتظر محبي أساطير الكرة العالمية، حيث ستقام مباراة استعراضية ثانية تضم عددا من أفضل نجوم العالم السابقين ونجوم منتخب الكويت في 4 أبريل يتبعها في اليوم الختامي في 6 أبريل إقامة مباراة استعراضية تضم عددا كبيرا من نجوم دول مجلس التعاون الخليجي ونجوم الأزرق تحت شعار «خليجنا واحد» على أن يشارك 3 لاعبين دوليين سابقين من كل دولة خليجية، وبمشاركة بشار عبدالله وطارق الجلاهمة وحسين حاكم ونواف الخالدي ومحمد جراغ وفهد الأنصاري، على أن تتبعها المباراة النهائية على لقب دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة».



97 فريقاً شارك في القرعة



وذكر م.خليفة الشحومي أن عدد الفرق المشاركة في النسخة الخامسة لدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي ستكون 64 فريقا، مضيفا: «فتحنا باب التسجيل لجميع الراغبين في المشاركة خلال الفترة من 5 حتى 12 الجاري، حيث وصل عدد الفرق التي ترغب في المشاركة إلى 97 فريقا، لكن ولأسباب فنية فقط، تم إجراء قرعة لاختيار 64 فريقا من بين المتقدمين، على أن يضم كل فريق 10 لاعبين (8 أساسيين و2 احتياطي)، مع السماح بمشاركة محترفين اثنين لكل فريق، لافتا إلى أن مدة المباراة هو 20 دقيقة، موزعة على شوطين، وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية بقيمة 4 آلاف دينار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2500 دينار، بينما يحصل صحب المركز الثالث على 1500 دينار، هذا إلى جانب تقديم جائزتين لأفضل لاعب وأفضل حارس في الدورة».



جوائز قيمة للجماهير



وأشار م.خليفة الشحومي إلى أن النسخة الخامسة لدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي رصدت العديد من المفاجآت والجوائز اليومية للجماهير الحاضرة للمنافسات اليومية، موضحا: «ستحظى جماهير الدورة بمكانة خاصة وتقدير عال من قبل جميع أعضاء اللجنة المنظمة للدورة، إذ انهم يمثلون الدافع الدائم والمحفز الأول للتطوير، وقد حرصنا في اللجنة المنظمة على رصد العديد من الجوائز اليومية الثمينة والتي تقدر بـ 6 آلاف دولار، يتم تقديمها يوميا للحضور الكريم الذي نسعد بتواجده خلال جميع أيام الدورة».