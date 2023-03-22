أعلنت وزارة التعليم الأفغانية بدء العام الدراسي أمس في الوقت الذي جددت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) دعواتها للسماح بعودة الفتيات الى المدارس مرة أخرى.



وعلى الرغم من إشارتها إلى فتح المدارس لجميع الطلاب، أغلقت سلطات طالبان العام الماضي المدارس الثانوية أمام الفتيات.



وقد أثر ذلك عليهن بشدة، حتى ان بعضهن دخلن في نوبة بكاء، ما أثار إدانة عالمية أعاقت جهود طالبان للحصول على الاعتراف الرسمي بها من دول العالم.



ومنذ ذلك الحين ظلت المدارس الابتدائية مفتوحة للفتيات لكن معظم المدارس الثانوية أغلقت، ومنعت «طالبان» الطالبات من الالتحاق بالجامعة في ديسمبر، ما أثار احتجاجات دولية وفي بعض المدن الأفغانية.



وأصدرت وزارة التعليم منشورا أكدت فيه بدء العام الدراسي رسميا بعد العطلة الشتوية من دون أن تذكر حدوث أي تغيير فيما يتعلق بالتحاق الفتيات بالمدارس.



وطالب ممثل «اليونيسيف» في أفغانستان فران إيكيثا السلطات بفتح المدارس لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من استئناف التنشئة الاجتماعية وبناء مهاراتهم وكذلك التعلم الأكاديمي.



وأضاف على تويتر «مع بدء العام الدراسي الجديد في أفغانستان نفرح بعودة ملايين الفتيان والفتيات إلى فصول المدارس الابتدائية. ومع ذلك نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم عودة الفتيات المراهقات إلى فصولهن الدراسية أيضا».



وارتفع تسجيل الفتيات للالتحاق بالمدارس الدينية النسائية، وهي الخيار الوحيد المتبقي خلال العام الماضي مع استمرار الدعوات المطالبة بإعادة فتح المدارس لهن.