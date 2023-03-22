دشنت مؤسسة الموانئ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تطوير وتأهيل أرصفة ميناء الشويخ بطول 1330 مترا وبتكلفة تبلغ نحو 48.75 مليون دينار. وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي، أن المشروع ينفذ بالتعاقد مع شركة (هيونداي) الكورية وشركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية، وسيستغرق تنفيذه حوالي 36 شهرا. وأضافت أن المشروع يشمل الأرصفة من (1-8) ويتضمن ثلاث مراحل أساسية تبدأ من هدم وإزالة الأرصفة الحالية ثم عملية التجريف والتعميق للأحواض وصولا لغاطس 5ر14 مترا ثم إعادة إنشاء الأرصفة باستخدام تقنية الكتل الخرسانية وهي المرحلة الأخيرة من المشروع. وبينت أن المشروع يمثل أحد مشاريع المؤسسة الرئيسية المندرجة تحت خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035)، وسيشمل أعمال الصيانة للحوض الغربي للميناء وصيانة الجزء المعلق من رصيف رقم (8) ما يحقق تنوعا كبيرا بأنواع السفن التي سيستقبلها الميناء وزيادة استقباله لعدد أكبر من السفن على مدار العام مما ينعكس إيجابا على حركة تبادل البضائع التجارية.



وقالت إن هذا يأتي تماشيا مع توجيهات وقرارات مجلس الوزراء برفع كفاءة تدفق السلع الغذائية الواردة والحفاظ على منظومة الأمن الغذائي في البلاد، إذ سيتم تخصيص الرصيفين (1) و(2) لواردات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، فيما سيخصص الرصيف رقم (3) لاستقبال سفن الركاب السياحية.