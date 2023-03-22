شددت عضو مجلس الأمة 2022 المبطل عالية الخالد، على أهمية دور المرأة في تطوير نفسها وذاتها. وبدأت الخالد حديثها، خلال ندوة بعنوان «تمكين المرأة اقتصاديا» نظمها المعهد العربي للتخطيط الإثنين الماضي، بمحاورتها لتطبيق chatgpt للتعرف مع الجمهور على رأي الذكاء الاصطناعي (AI) في تمكين المرأة في الكويت. وقالت الخالد إن الحديث عن الذكاء الاصطناعي لتدلل على أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا خارجيا لا مناص لنا منه اليوم في عالمنا، وتؤكد على أهمية تطوير المرأة لذاتها من خلال المعلومة وتكوين المعرفة الذاتية وتكوين المهارات المطلوبة للمرأة لتفرض نفسها في الواقع الخارجي. وزادت: المرأة اليوم في خضم كل التقلبات والتجاذبات السياسية والتشريعية تجد نفسها الحلقة الأضعف، ولكي تكون حلقة أقوى عليها أن تقوي نفسها وذاتها. وأشارت الخالد إلى ضرورة ان تعي المرأة أن أي كبوة، أو تراجع في مسيرتها، هي في واقع الحال تراجع لين هين لانطلاقة جديدة.