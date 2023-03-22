

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، خدمة جديدة تتيح للعملاء إمكانية تتبع حالة معاملات التمويل التجاري من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان إلكترونيا وبشكل مباشر عبر تسلم رسائل نصية على موبايل العميل وبريده الإلكتروني عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ المعاملة.



وقال رئيس العمليات للمجموعة في «بيتك»، عبدالله أبو الهوس، إن إطلاق خدمة تتبع حالة المعاملة الكترونيا، يأتي ضمن إطار استراتيجية التحول الرقمي في «بيتك»، مبينا أن البنك قطع أشواطا كبيرة في رقمنة العمليات، بما يعزز تجربة العميل ويزيد الانتاجية ويحسن الأداء ويسهم في خفض التكاليف التشغيلية.



ولفت أبوالهوس الى أن تطبيق الحلول الرقمية وأتمتة العمليات التشغيلية والمصرفية للتمويل التجاري يعزز رضا العميل ويسهم في تسريع الأعمال وتحقيق النمو في حجم معاملات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.



وأوضح انه عند تقديم الطلب يقوم مسؤول خدمة العملاء في البنك بمعالجة الطلب الكترونيا، فيما يتم إرسال تحديثات مباشرة للعميل عن كل مرحلة من مراحل المعاملة عبر رسالة نصية وبريد الكتروني، الأمر الذي يسهم في توفير الوقت والجهد على العميل كما يبقيه على اطلاع بتفاصيل دقيقة ومباشرة عن حالة الطلب، مع إتاحة الفرصة للعميل باختيار رقم آخر لتتبع حالة الطلب.



وأشار أبو الهوس الى أن «بيتك» بات يؤرشف جميع معاملات التمويل التجاري الكترونيا من خلال نظام الأرشفة الخاص في البنك، مؤكدا أن لا معاملات ورقية يتم حفظها أو تخزينها أو التعامل بها، حيث تم تحويل كل المعاملات الى نظام أرشفة الكترونية.



ولفت أبو الهوس إلى أن هذا التوجه يحد من الاستهلاك الورقي ويحقق سرعة الوصول الى المعاملات المؤرشفة، مبينا ان هذه المبادرة تعزز جهود «بيتك» في المضي قدما نحو التحول الرقمي، وتتماشى مع استراتيجية الاستدامة في «بيتك» والحفاظ على البيئة.



ويوفر «بيتك» باقة متكاملة من الحلول المبتكرة للتمويل التجاري، ومن ذلك الاعتمادات المستندية بالاطلاع والتي توفر أعلى درجات الأمان للتجار عند استيراد بضائعهم من الخارج أو حتى عند توريدها من داخل الكويت، والاعتماد المستندي بالقبول، وهو نوع من أنواع اعتمادات الدفع الآجل ويتم تأجيل الدفع للمصدر الخارجي بعد شحن البضاعة أو استلام مستندات الشحن بفترات زمنية متفق عليها، والاعتمادات المعاد تمويلها من خلال المرابحة التي يتم بموجبها استيراد البضاعة التي يرغب فيها العميل على حسابه، وعند وصول هذه البضاعة يمكن للعميل أن يشتريها من «بيتك» مقابل ربح معلوم ويسدد قيمتها على أقساط مرنة تتناسب مع التدفقات النقدية لكل عميل.