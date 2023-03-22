الشركة نجحت في استقطاب عدد عملاء كبير بفضل تقديمها أفضل الحلول التمويلية بالكويت

2022 عام نجاح آخر حققت فيه الشركة نتائج ممتازة رغم التحديات الاقتصادية العالمية



عقدت شركة التسهيلات التجارية جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أمس، بنسبة حضور 86.89%، حيث أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 16% أي 16 فلسا لكل سهم للمساهمين المسجلين بيوم الاستحقاق الموافق 11 أبريل 2023، كما صادقت العمومية على البيانات المالية عن 2022، حيث حققت الشركة 10.37 ملايين دينار أرباحا صافية.



وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن عام 2022، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله سعود الحميضي: «لقد كان 2022 عام نجاح آخر حققت فيه الشركة نتائج ممتازة رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم، بالإضافة الى السياسات النقدية المتشددة وازدياد المنافسة في سوق الائتمـــان الاستهلاكـــي بالكويت».



وأضاف الحميضي: «لقد تمكنت الشركة بفضل من الله وجهود العاملين فيها من تحقيق ربحا صافيا وقدره 10.37 ملايين دينار، وقد كان للحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة دورا كبيرا في المحافظة علي إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي، لتمنح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم».



وأشار إلى أن حقوق المساهمين بلغت 161.1 مليون دينار، وبلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية



13.27 مليون دينار، وبلغ مجموع أصول الشركة 286.02 مليون دينار.



وأوضح الحميضي أن مجلس الإدارة يتطلع إلى عام 2023 بنظرة إيجابية، حيث اعتمد خطة بنمو في حجم العمل مما سيحقق نتائج أفضل من الأعوام السابقة بفضل السياسة التسويقية التي تنتهجها الشركة وتعزيز التحول الرقمي.



وختاما قال: «أود باسم مجلس الإدارة أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن وافر شكرنا وتقديرنا لجميع عملاء الشركة ولكل من ساهم معها خلال هذه السنة في إنجاز أغراضها من الجهات الرسمية والبنوك والمؤسسات المالية والتجارية، كما نود أن نتقدم بتقديرنا وامتناننا لإدارة الشركة وموظفيها على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذه النتائج».

جدير بالذكر، أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 45 عاما.

وقد ترسخت مكانة الشركة في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات.

وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.