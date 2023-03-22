

أطلق البنك التجاري حملة تـرويـــجـــيــة خاصة لمكافأة حاملي بطاقات البنك التجاري الائتـمانـيـة الـمؤهلة الصادرة عـن ماستركارد وفيزا، وذلك بمناسبة شهر رمضـان المبارك، علما أن هذه الحملة سارية حتى 31 مارس 2023.



وفـي هـــذا السياق، قالت المدير التنفيذي لمركز البطاقات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي غدير سراب: يسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد لعملائه، ولذلك أطلق البنك بمناسبة شهر رمضان المبارك، حملة لجميع العملاء حاملي بطاقات التجاري الائتمانية الصادرة عن ماستركارد وفيزا، للحصول على استرداد نقدي لغاية 10% على جميع مشترياتهم من الأسواق المركزية (السوبرماركت) والجمعيات التعاونية عند استخدام جميع بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة لإتمام عملية الشراء، شرط ألا يقل مجموع قيمة المشتريات خلال فترة الحملة عن 150 دينارا، علما أنه ستتم إضافة المبلغ إلى حسابات العملاء بتاريخ 17 ابريل 2023.



وأضافت سراب أن هذه الحملة الترويجية الجديدة تأتي حرصا من البنك التجاري الـكويتي على توفير العروض المميزة والمـنـاسـبـة لعملائه في هذا الشهر الفضيل وتقديرا وعرفانا من التجاري للعملاء على اختيارهم التجاري مصدرا لخدمـاتهم المصرفية، متمنية للجمـيع شهرا عامرا بالخير والبركات.