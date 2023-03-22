مزيد الحربي: النتائج التشغيلية والمالية القوية أظهرت نجاح استراتيجية «stc» المؤسسية

الشركة تمتلك شبكة الجيل الخامس الأكثر تطوراً وبنية تحتية قوية لتلبية احتياجات العملاء



باهي أحمد



عقدت شركة الاتصالات الكويتية (stc) اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، وذلك في مقر الشركة الرئيسي بمجمع أولمبيا - البرج الغربي، حيث بلغت نسبة النصاب 76.227% من إجمالي عدد المساهمين، وتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضوريا، وكذلك افتراضيا باستخدام المنصة الإلكترونية للشركة الكويتية للمقاصة.



وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمركز المالي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما تمت المصادقة على تقرير لجنة التدقيق وتقرير حوكمة الشركات الذي يشمل تقرير المكافآت والرواتب والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى جانب الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الأخرى.



وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من إجمالي رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بواقع 30 فلسا للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، وسيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن: «شهدت شركة (stc) في 2022 العديد من الإنجازات الاستثنائية على صعيد التوسع بنموذج الأعمال ودعم استراتيجية التحول الرقمي وما لها من قيمة مضافة على مساهمي الشركة». وأضاف أن الشركة حرصت على اقتناص جميع فرص الأعمال المتاحة التي من شأنها تحقيق النمو في أعمال الشركة التشغيلية ونتائجها المالية في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات، حيث تمكنت stc من تعزيز مرونة الشركة لدفع المزيد من عجلة التقدم وتسريع عملية التحول الرقمي.



وتابع: «كان للاعتماد على البنية التحتية القوية للشركة دورا بارزا في تحقيق استراتيجيتها المؤسسية القائمة على التوسع في أعمال الشركة، لاسيما في قطاع الأعمال، ما أسهم في تحقيق رغبة stc في دعم قدراتها الداخلية وتعزيز حصتها السوقية، وكذلك تطوير وإثراء مستوى تجربة العملاء». وتعليقا على مركز الشركة المالي بنهاية 2022، قال عبدالرحمن: «بلغت إجمالي موجودات الشركة 424.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022، وارتفعت إجمالي حقوق مساهمي الشركة خلال عام 2022 بنسبة 2% لتصل إلى 241.4 مليون دينار، كما تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط».



وعلق عبدالرحمن على توصية توزيع الأرباح النقدية بنسبة 30% من إجمالي رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، قائلا: «أثبتت stc قدرتها من خلال الحفاظ على تدفقات نقدية جيدة نتيجة التوسع في نموذج الأعمال الناجح والتخطيط المالي الذي يضمن تحقيق عوائد ونتائج مالية جيدة تمكن الشركة من توزيع أرباح سنوية بشكل مستدام والتي تصب في مصلحة مساهمي الشركة الكرام».



التحول الرقمي



وتعليقا على أهم الإنجازات التي حققتها stc في عام 2022، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد الحربي: «أظهرت النتائج التشغيلية والمالية القوية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 والتي تجاوزت تطلعات عملائنا، عن نجاح stc في تطبيق استراتيجيتها المؤسسية مع جميع مؤشرات الأداء التشغيلية والمالية المعتمدة ما وضع stc على قمة الشركات الرائدة في دعم عملية التحول الرقمي وتقديم الحلول المتكاملة، والتي تعتبر قيمة مضافة لقطاع الاتصالات التقليدي نتيجة امتلاكها الشبكة الأكثر تطورا من الجيل الخامس والبنية التحتية القوية القادرة على تلبية جميع احتياجات العملاء».



وأشار الحربي: «إلى أن من شأن عملية التوسع الاستراتيجية التي قامت بها stc في شهر أبريل عام 2022 من خلال الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية القابضة وشركاتها التابعة تمكين الشركة من وضع الأسس القوية لتحقيق النمو المستدام في المستقبل من خلال منظومة الأعمال المتكاملة والتي تدعم بشكل كبير الركائز الاستراتيجية في عملية التحول الرقمي. وتأتي أهمية شركاتنا التابعة solutions by stc وE-Portal المتخصصة بتقديم أحدث حلول الأعمال في دعم الشركة للتوسع في نموذج أعمالها وضمان أفضل النتائج واقتناص جميع الفرص المتاحة». وأضاف: «تمكنت stc وبكل فخر من تحقيق نتائج مالية قوية في عام 2022، حيث سجلت أعلى مستوى من الإيرادات منذ تأسيسها لتصل إلى 336.4 مليون دينار بمعدل نمو قدره 13.5% في عام 2022، مقارنة مع 296.3 مليون دينار في العام السابق. وقد كان للنمو في قاعدة العملاء التي بلغت 2.3 مليون عميل في نهاية ديسمبر 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 14.4% مقارنة مع حجم قاعدة العملاء في العام السابق دورا كبيرا في تحقيق هذا النمو في الإيرادات. وبالتالي، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نموا بمعدل 3.1% لتصل إلى 82 مليون دينار خلال عام 2022 والتي نتج عنها صافي أرباح بلغت 33.2 مليون دينار (ربحية السهم 33 فلسا) خلال عام 2022 بدفع كبير من ارتفاع الإيرادات وكفاءة النفقات التشغيلية».