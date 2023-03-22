

في حكم قضائي بارز من شأنه أن يعزز الثقة في قوة الشركة ومساهميها، أعلنت شركة أجيليتي عن صدور حكم من محكمة التحكيم البريطانية بأحقيتها بمبلغ 1.65 مليار دولار في قضية تحكيم كورك.



وأوضحت الشركة في خبر صحافي لها أن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية «محكمة التجارة الدولية» أصدرت أمس الاول حكمها في قضية التحكيم بين شركة تيليكوم العراق، وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية كطالبي تحكيم، وشركة كورك تيليكوم، وسيروان صابر مصطفى بارزاني، كمطلوب التحكيم ضدهما والتي رفعتها شركة تيليكوم العراق ومساهمها المسيطر سيروان صابر مصطفى بارزاني، بهدف التسبب بشكل غير قانوني في مصادرة استثمار شركتي تيليكوم العراق وانترناشيونال هولدينج المحدودة بقيمة 810 ملايين دولار في شركة كورك تيليكوم.



وأكدت محكمة التجارة الدولية مسؤولية كل من شركة كورك وبارزاني في العراق بالتضامن والتكافل، ومنحت تعويضات لكل من تيليكوم العراق وانترناشيونال هولدينج المحدودة بقيمة 1.65 مليار دولار، واتفق الطرفان بالإجماع على حل نزاعاتهما التعاقدية من خلال التحكيم أمام المحكمة التجارة الدولية التي تتألف من خبراء قانونيين بارزين من ذوي الخبرة في الدعاوى التجارية ذات القيمة العالية والحكم نهائي وملزم.



بدوره، قال نائب رئيس مجلس شركة أجيليتي طارق السلطان: نأمل أن تؤدي هذه النتيجة إلى حل وإنهاء للقضية وأن يلتزم المدعى عليهما الآن بالتزاماتهما بشكل يتناسب مع الشركات العاملة في البلدان التي تحترم سيادة القانون.



هذا، ولا نزال مستمرين في المضي قدما في استراتيجية النمو لدينا وشراكاتنا التجارية المربحة في كل من العراق وحول العالم.