رائد ترجمان: أحد أهم مشاريعنا العام الماضي.. وعملاؤنا يستحقون الأفضل



ما زال مركز خدمة هيونداي الجديد الذي تم افتتاحه العام الماضي يجذب أعدادا متنامية من مالكي سيارات هيونداي الباحثين عن مستويات راقية من الخدمة.



وكانت شركة شمال الخليج التجارية قد أعلنت في حينه عن تدشين مركز الخدمة الجديد الكائن في منطقة الشويخ الصناعية على مساحة 12.000 متر مربع لتوفير خدمات متكاملة لعملاء علامة هيونداي التجارية.



وقد لاقى مركز الخدمة الجديد استحسان العملاء ونال أعلى مستويات الرضا من قبل كافة العملاء بغض النظر عن نوع الخدمة التي تحتاجها سياراتهم أو العمل الذي يتطلعون لإنجازه، فالمركز الجديد يوظف الخبرة الواسعة لفريقه من الإداريين والمهنيين والفنيين جنبا إلى جنب مع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لتنفيذ الأعمال المطلوبة بأسرع وقت وأدق مستوى لتقليل وقت الانتظار للحد الأدنى.

هذا إلى جانب الأناقة والرفاهية التي تلف كل زوايا ومرافق مركز الخدمة الجديد.



وقال رائد ترجمان معلقا على رد فعل العملاء: هذه النتيجة السارة تأتي في سياق يتناغم مع هدفنا الأكبر وهو ضمان أعلى مستويات رضا العملاء. لقد تم تخطيط وتنفيذ مركز خدمة هيونداي الجديد ليكون علامة فارقة تؤسس لمعايير جديدة في مفهوم خدمة العملاء.

فمن الهندسة المعمارية الحديثة مرورا بالأناقة العصرية والأجواء المكيفة بالكامل إلى صالة الانتظار الفارهة وصولا إلى محطات الخدمة، تم دراسة كل التفاصيل بدقة لنتأكد بشكل تام أن عملاء هيونداي ينالون الاهتمام الذي يستحقونه، ويحصلون على أعلى مستويات جودة الخدمة بأسرع وقت ممكن، فهم يستحقون الأفضل دوما.

وقد نجحنا في تحقيق الكثير من الأهداف المرتبطة بهذا المركز، حيث نال مؤخرا جائزة «أفضل رضا العملاء» وذلك في مؤتمر الخدمة العالمي 2022 لوكلاء هيونداي.



وأضاف: تتمحور رؤيتنا بعيدة المدى في المجموعة واستراتيجية علامتنا التجارية حول توفير تجربة اقتناء غير مسبوقة وتوثيق عرى العلاقة مع العملاء لتعزيز الولاء والارتقاء بها لمستويات جديدة، وتحقيق هذا الطموح يتطلب جهدا متواصلا من جميع مستويات الشركة والانتباه لكافة نقاط التفاعل بين هيونداي والعملاء، هذا إلى جانب توفير كل المصادر التي يتطلبها النجاح بما فيها الموارد المالية.

لقد قمنا بتخصيص ما يزيد على 50 مليون دينار للاستثمار في مشاريع تعزز تجربة العملاء وتوفر لهم كل ما يتطلعون اليه من خدمة عملاء ترتكز على قيم الاهتمام والاحترام والشفافية، وأقصى درجات الكفاءة في انجاز وعودنا بالجودة وضمان راحة البال.



جدير الذكر أن المركز الجديد يتميز بهندسته العصرية التي توحي بالتطور والحداثة التي تتجلى بوضوح في التصميم الذي يجمع بين البساطة والأسلوب العملي، ويزيد من أناقة المكان السقف الزجاجي الممتد على كامل مساحة المركز حيث تضيف الإضاءة الطبيعية لمسة من الفخامة لأجواء الصرح الجديد، ويعزز جودة التجربة نظام التكييف الذي يغطي كل أرجاء المكان بما فيها مساحات العمل.

وقد تم تجهيز مركز الخدمة الجديد الذي يوفر الخدمة السريعة والدورية بمجموع 50 محطة عمل بعدد 30 محطة خدمة، وبقدرة استيعابية تتجاوز 3000 سيارة في الشهر، وقد تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات المتكاملة، وبفريق من الموظفين والكوادر عالية الكفاءة من الفنيين المعتمدين والخبراء الذين خضعوا لدورات تدريب متخصصة لضمان أقصى مستويات الفعالية والإتقان، ويعمل الفريق تحت إشراف فريق إداري يعتز بسنوات طويلة من الخبرة العملية.



ويتخطى عدد فريق عمل المجموعة 350 شخصا يشمل جميع المستويات الفنية والإدارية، ويوظف المركز الجديد أعلى معايير الجودة العالمية ومن خلال أفضل أنظمة الكفاءة والفعالية المتوافقة مع معايير علامة هيونداي لإنجاز الأعمال المطلوبة بأقصى دقة وفي أقصر وقت ممكن من خلال ضمان توافر كل أنواع قطع الغيار الأصلية في جميع الأوقات ولجميع الموديلات، ويمكن لعملاء شركة شمال الخليج حجز موعد من خلال مركز خدمة العملاء للحصول على الخدمة التي يرغبون بها في الوقت المناسب لهم.