القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال شحنة من لقاح «فايزر المعدل» بمطار القاهرة الدولي، بإجمالي 685 ألفا و440 جرعة من إنتاج شركة فايزر مقدمة من دول كرواتيا، وإيطاليا، وإسبانيا، تحت مظلة آلية كوفاكس، وبالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي».



وتأتي هذه الشحنة ضمن مليوني جرعة تصل إلى مصر تباعا خلال الأسبوع الجاري، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حفاظا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.



وفي هذا الصدد صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، بأن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون»، موضحا أن اللقاح سيعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.



وأوضح عبدالغفار أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.



وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني: https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يسهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.