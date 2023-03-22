

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أمس عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم، ليكون اليوم الأربعاء المتمم لشهر شعبان، وغدا الخميس أول أيام شهر رمضان.



وبهذه المناسبة تتقدم «الأنباء» بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى المواطنين والمقيمين، داعين الله أن يُعيد هذا الشهر الكريم على الكويت بالخير واليمن والبركات، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.



هذا، وتصدر «الأنباء» طوال أيام شهر رمضان الكريم مساء بعد الإفطار.. مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده.