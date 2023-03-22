أعلنت شركة نفط الكويت أن حادث التسرب الذي وقع في غرب البلاد لايزال تحت السيطرة، وأن فرق الطوارئ المختصة متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي تطور. وقال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية قصي العامر، إن فرق العمل المعنية تواصل بذل أقصى الجهود للسيطرة التامة على التسرب، وذلك بعد أن نجحت في حصر نطاقه من خلال اتباع كل الإجراءات والضوابط التي تستند إلى أدق المعايير العالمية في هذا الخصوص. وطمأن العامر المواطنين والمقيمين، إلى أنه لا يوجد أي تأثير على الصحة



أو السلامة العامة جراء الحادث، وأن جميع القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها. وشدد على أن عمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر، في حين تعمل الفرق المعنية على تأكيد عدم تسرب أي انبعاثات ضارة وتأكيد الحفاظ على المعايير البيئية المعتمدة بالدولة.