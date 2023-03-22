ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند امس، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وحدد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترا إلى جنوب ـ جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان.



كما ذكر بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان أن زلزالا وقع ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرق أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم.



وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد وبيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان استمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وعلى الرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع والخروج من منازلهم ومحالهم.



هذا، وذكرت وسائل إعلام باكستانية مقتل اربعة اشخاص على الاقل وإصابة اكثر من 11 آخرين لدى انهيار أجزاء من منازلهم في مناطق شمال باكستان من بينها منطقة «صوابي» و«دير الجنوبية»، كما أدت الهزة الأرضية إلى حدوث انزلاقات جبلية شمال باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.



بدوره، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث لرفع حالة التأهب جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان المجاورة.



وقال مهدي الدين أحمدي رئيس دائرة الإعلام في بدخشان لـ«رويترز» إنهم يتفقدون الإقليم أيضا لحصر أي خسائر.



وقال «شعرنا بزلزال قوي ووفقا للمعلومات الأولية كان المكان الرئيسي (المتضرر) منطقة يامجان».



وفي إقليم خيبر بختونخوا بشمال باكستان، قال متحدث باسم الشرطة إن جدارا بطول 90 مترا حول مركز للشرطة انهار، لكن ذلك لم يسفر عن أي إصابات.