دمشق - هدى العبود

أكدت الفنانة صفاء سلطان لـ «الأنباء» أنها لم ولن ترد ولن تجري أي حوار مع أي مواقع عبر «السوشيال ميديا» بالنسبة لهجوم الشاعر الغنائي اللبناني فارس اسكندر عليها، وقالت: «لا يعنيني ما قاله على الإطلاق»، لكنني أجريت حوارا مع «المجهول» نظرا للإلحاح والإصرار الكبير من قبلهم على إجراء الحوار، خاصة أنني ما زلت في حالة حزن على والدي، رحمه الله.

وكانت سلطان قد شاركت متابعيها على «سناب شات» مقطع ڤيديو للداعية مصطفى حسني، مستغلة حديثا له عن «الأعراض»، وهو ما اعتبره الكثير من متابعيها ردا غير مباشر على هجوم الشاعر الغنائي اللبناني فارس اسكندر عليها الأسبوع الماضي.

فبعد اتهام اسكندر لها والهجوم الذي شنه عليها، التزمت الفنانة الأردنية الصمت إلى أن نشرت ما قاله الداعية المصري، وهو عبارة عن دعاء يقال في منتصف شعبان، يفيد بأنه يمكن المسلم أن يجعل دعاءه في هذه الليلة بـ«التصدق بعرضه».

وجاء في الڤيديو الذي أعادت صفاء سلطان نشره: «قولوا يا رب إني تصدقت بعرضي على كل من أساء إلي، هذا عطائي في هذه الليلة...»، وتابعت حديثها: نظرا لاحترامي لصحيفة «الأنباء» ولمن يعملون فيها سأتكلم عن أعمالي التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك، وهي مسلسل «زقاق الجن» والذي سيكون مفاجأة للمشاهدين، وأقول ذلك لأنني عندما قدم لي المخرج تامر إسحاق الشخصية التي سأجسدها صدقا دهشت، فالشخصية صعبة جدا وأستطيع أن أصفها بالسهل الممتنع.

وعن مضمون العمل، قالت: تدور القصة من خلال بيئة شامية سورية بامتياز في إطار درامي اجتماعي، بمنطقة زقاق الجن وسط العاصمة السورية (دمشق) خلال خمسينيات القرن الماضي، ويتطرق المسلسل للعلاقات الاجتماعية والصراعات التي تحدث بين سكان تلك المنطقة، حيث منطقة البساتين تبدأ الحكاية بجريمة قتل تثير الرعب في قلوب الأهالي، ويتبعها فيما بعد عدة جرائم متتالية من نفس القاتل، ليكون السؤال من هو القاتل؟ ولماذا يفعل ذلك؟ وأجسد دور «ثريا» وهي شخصية جديدة مختلفة عما قدمته سابقا خلال مسيرتي الفنية، وستشكل مفاجأة للمشاهدين بالقدر الذي فاجأني به المخرج عندما قدم لي الشخصية صدقا، فأنا نفسي تفاجأت من الشخصية وكمية الحدث المثير الذي سأقدمه على شاشة رمضان المبارك، أستطيع أن أختصره «بالسهل الممتنع» وهذا لا يقتصر على «ثريا» فقط بل إن كل نجم بالمسلسل سيقدم حكاية مختلفة عن شخصية الآخر، وسعيدة بالتعاون مع النجوم الكبار وخاصة القدير ايمن زيدان واليوم سأقف أمامه لكن بطريقة مختلفة تماما عما سبق.

ومن أبرز الفنانين الذين تشارك معهم صفاء سلطان في «زقاق الجن»: أيمن زيدان، أمل عرفة، شكران مرتجى، عبدالمنعم العمايري، أمانة والي، شادي زيدان، إمارات رزق، حسن خليل همام أيمن، لوريس رزق، اليانا سعد، وتولى الإخراج تامر إسحاق، والعمل من تأليف محمد العاص، إنتاج شركة البرغلي الفنية ام بي.

وعن مسلسل «أكباد مهاجرة»، قالت: تدور أحداثه الدرامية في أجواء رومانسية تشويقية، بين الفلاحين والبدو بالأردن، حيث تقوم الفكرة الأساسية على أن «الحب لا يؤمن بالعوائق»، حول شخصية ابن الشيخ منصور الفارس البدوي، وهو شخص مدلل تمرد على حكم العشيرة بسبب الحب، رغم أنه تم تفضيله عن أخيه «غضيان»، من قبل الشيخ «ضافي» لكونه يحب والده «منصور» حبا كبيرا، ولكن يقوم والده الشيخ «ضافي» برفضه لهذا الحب لتلك الفتاة الفلاحة التي رحلت إلى البادية مع أهلها، وسكنوا بجوار الشيخ «ضافي»، ولكن لم يتوقع أحد أن «منصور» سيقع بحب الفتاة التي تدعى «شمس» والتي بادلته مشاعر العشق والحب أيضا، ولم تكن تعلم أن أهلها سيعارضون الزواج من شخص غريب لا يعرفون عنه شيئا، وذلك مع وجود عريسها بالفعل الفلاح «حيدر»، المهاجر الثري الذي يدعم أهل «شمس» بأمواله، وفي النهاية يحكم الشيخ «ضافي» على نجله بالزواج من امرأة تدعى «مثايل» وهي ابنة الشيخ «أبي رعد»، مشيرة الى أن مؤسسة حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني أعلنت الانتهاء من تصوير «أكباد المهاجرة» الذي سيتم عرضه في رمضان المبارك على قناة الظفرة وتطبيق فايو، والمسلسل من تأليف الكاتب د.سليمان أبو شارب، إخراج ليث حجاوي، إنتاج منفذ عدي حجاوي، ومن تمثيل نخبة كبيرة من نجوم الأردن.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة المنتج عصام حجاوي إن أحداث مسلسل «أكباد مهاجرة» صورت في منطقة سد الملك طلال بالأردن، ومن أبرز النجوم الأردنيين: صفاء سلطان ومحمد المجالي وعبير عيسى ومحمد العبادي وجولييت عواد وجميل براهمة وناريمان عبدالكريم ومحمد الضمور وسهير فهد وشاكر جابر ورانيا فهد ومنيا وعمر الضمور ووسام البريحي وكاترين.

وختمت سلطان بأنها صورت أعمالا أخرى لن تفصح عنها لأن العرض سيكون خارج الموسم الرمضاني.