

احتفل النادي البحري الرياضي بتكريم أبطال العالم والمنتخب الوطني للدراجات المائية والجهات الراعية والداعمة للمنتخب لما حققه من إنجازات عالمية وآسيوية خلال الموسم 2022، وذلك في حفل أقامه بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة فيصل اليتيم، ونائب المدير العام لقطاع الرياضة حامد الهزيم وعدد من قيادات الهيئة إلى جانب رئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد وأمين السر العام خالد الفودري وأعضاء مجلس الإدارة.



وفي هذا الصدد، أشاد مدير المنتخب عبدالوهاب العمر بالشرف الكبير الذي حظي به متسابقو الدراجات المائية من خلال الكلمات الأبوية الكريمة التي وجهها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للبطل العالمي محمد بوربيع الذي تشرف بمقابلة سموه مؤخرا، معربا عن تقديره للدور الذي يقدمه النادي البحري وبالدعم المقدم من الهيئة ومن الجهات الراعية، مشيرا إلى أن الكويت أصبحت من الدول المتميزة عالميا في مجال الرياضات البحرية لما يحققه أبطالها من إنجازات ونتائج مشرفة.



من جانبه، قال بطل أبطال العالم محمد بوربيع إن ما تحقق من إنجازات جاء من خلال التشجيع الكبير والدعم الدائم الذي حظي به من القيادة السامية ومن قبل النادي البحري والهيئة العامة للرياضة والجهات الراعية، مؤكدا حرصه وكافة زملائه على الاستمرار في تحقيق الإنجازات ورفع اسم وعلم الكويت على منصات التتويج.



هذا، وقام اللواء فهد الفهد بتسليم اليتيم درع تكريم الهيئة، كما قام بتكريم الجهات الراعية إلى جانب تكريم الجهاز الإداري والفني للمنتخب وتكريم محمد إبراهيم بوربيع بطل أبطال العالم وصاحب الرقم القياسي في حصد الميداليات الذهبية والمسجل في موسوعة غينيس لـ 3 مرات متتالية، ومحمد جاسم الباز بطل كأس بطولة ملك تايلند وبطل آسيا، إلى جانب تكريم أبطال العالم فيصل طه بوربيع وسالم أيمن المطوع وتكريم فهد أحمد الريس.