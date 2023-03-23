

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن مدربه الجديد الإيطالي- الألماني دومينيكو تيديسكو اختار نجم مان سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين قائدا جديدا للشياطين الحمر خلفا لنجم ريال مدريد الإسباني إدين هازارد المعتزل عقب مونديال 2022 في قطر.



وفضل تيديسكو صانع ألعاب مان سيتي على مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو الذي كان مرشحا أيضا لحمل الشارة.



وقال دي بروين: «إنه شرف لي أن يتم تعييني «قائدا» وأن أمثل البلاد بهذه الطريقة، عمري 32 عاما تقريبا، لم أفكر أبدا في التوقف عن الدفاع على ألوان المنتخب الوطني، وأعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم شيء ما ومساعدة الشباب».



وخاض دي بروين 97 مباراة دولية سجل خلالها 25 هدفا مع 46 تمريرة حاسمة. تعرض لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام البلجيكي بعد كأس العالم في قطر لعدم ظهوره بالمستوى المأمول.



وعلق دي بروين قائلا: «رغم أنني قدمت كل شيء ولكنني لم أكن جيدا بما يكفي».



وتبدأ بلجيكا التي خرجت من الدور الأول لمونديال قطر، مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 الجمعة برحلة إلى السويد.