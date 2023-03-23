

استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة فيصل اليتيم رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة اللواء حقوقي وليد الشهاب والأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للشرطة العميد بحري خالد النجار، والأمين العام ساندرو ديركس للتنسيق حول استضافة الكويت لمنافسات النسخة الأولى لكأس العالم لكرة الصالات الشرطة والمقرر لها شهر نوفمبر المقبل.



وأشار اليتيم إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدة موضوعات، من أهمها آلية التعاون بين الهيئة واتحاد الشرطة خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد استضافة الكويت كأس العالم لكرة الصالات الشرطية وتقديم الدعم اللوجستي من خلال المنشآت الرياضية التي ستقام عليها المنافسات وتدريبات الفرق المشاركة.

وبين أن الهيئة لن تتأخر في تقديم الدعم لاستضافة اتحاد الشرطة لمنافسات النسخة الأولى لكأس العالم لكرة الصالات للرجال والتي ستقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، رئيس الاتحاد الدولي للشرطة سموالشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهذا الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهد لإبراز دور الكويت في استضافة الفعاليات الدولية والعربية والخليجية، خاصة أن البطولة من المتوقع أن تشهد ما يقارب 32 فريقا.



من جانبه، أكد اللواء حقوقي وليد الشهاب أن الاجتماع كان مثمرا وهناك تعاون بين الاتحاد والهيئة العامة للرياضة ويعد هذا الاجتماع بمنزلة اجتماع مبدئي ستتبعه اجتماعات أخرى خلال الفترة المقبلة، مضيفا: تم التنسيق حول العديد من الموضوعات وآلية التعاون، خاصة أن الرياضة الكويتية بصفة عامة تقع تحت مظلة الهيئة، كما تطرق الاجتماع إلى بحث آلية إشراك فرق اتحاد الشرطة ضمن مسابقات الاتحادات الرياضية سواء الفردية أو الجماعية خلال الموسم الرياضي المقبل 2023-2024 وكيفية حصول اللاعبين على الدعم المالي للاحتراف الجزئي أو الاحتراف الكامل.