

أعلن الدولي الألماني السابق بطل العالم 2014 مسعود أوزيل لاعب نادي باشاك شهير التركي، اعتزاله كرة القدم الأربعاء عن عمر يناهز 34 عاما.



وأكد لاعب الوسط الذي انتقد بعد مونديال 2018 عملية اختيار تشكيلة المنتخب الألماني على خلفية اتهامات بالعنصرية، «الاعتزال الفوري من كرة القدم الاحترافية» في رسالة نشرها عبر حسابيه على «تويتر وإنستغرام».



وقال أوزيل: «في الأشهر والأسابيع الأخيرة، بعد المعاناة من إصابات عدة، أصبح واضحا بشكل متزايد أن وقتي قد حان لمغادرة عالم كرة القدم الرائع هذا».



وواجه اللاعب السابق لفيردر بريمن الألماني وريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، صعوبة في السنوات القليلة الماضية مع الأندية،



ووقع في يوليو الماضي مع باشاك شهير لموسم واحد بعد فترة صعبة قضاها مع فنربخشة.



وبعدما وصل إلى اسطنبول في بداية العام 2021، استبعد الرقم 10 في مارس 2022 من نادي فنربخشة بعد الدخول في صراع مع إدارته.



وكان أوزيل قد انتهى به الأمر مهمشا بالفعل مع ناديه السابق أرسنال.