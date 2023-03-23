

توج فريق جامعة الكويت لكرة القدم العشبي للرجال بلقب دوري دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بالفوز على الجامعة الأسترالية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ، علما أن الدوري أقيم بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمها إلى مجموعتين ليتأهل أول وثاني كل مجموعة، وبذلك فشل فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الحفاظ على لقبه الذي تحقق في النسخة الأولى.



وقد أشاد رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد بالمستوى الفني الذي ظهرت به الفرق المشاركة في دوري هذا الموسم وظهور بطل جديد، وهذا دليل على ارتفاع المنافسة بين جميع الفرق التي شاركت، كما أشاد رئيس اللجنة الفنية لدوري كرة القدم وليد نصار بالروح الرياضية التي اتسمت بها جميع الفرق المشاركة منذ انطلاق المنافسات حتى المباراة الختامية التي توج بها فريق جامعة الكويت.