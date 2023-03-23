شاركت جمعية المياه الكويتية في «مؤتمر ومعرض تحلية المياه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» المقام في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأكد د. صالح المزيني رئيس الجمعية المياه أن المشاركة في المؤتمر من شأنها أن تبرز الجهود العظيمة التي تقوم بها الكويت في شقها المجتمعي من خلال جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني تعزيزا لإطار المساعي المشتركة مع الجهود والبرامج الحكومية لتحقيق الأمن المائي، مضيفا ان المؤتمر يعد الحدث الأبرز في هذا المجال، حيث يلتقي صناع القرار وقادة الأعمال ورواد التكنولوجيا لوضع خارطة الطريق لتلبية احتياجات المنطقة في تحقيق الاستقرار في ملف الأمن المائي.



وأوضح د. المزيني أن اليوم العالمي للمياه هذا العام والذي يصادف 22 مارس الجاري يسلط الضوء على موضوع (تسريع التغيير)، لذا فعلينا أن نسعى جاهدين لتسريع التغيير ويمكننا إحداث فارق من خلال تغيير طريقة استخدامنا للمياه واستهلاكنا لها وإدارتها في حياتنا اليومية.



من جانبها، ترأست م.هبة عباس المستشار الفني ورئيس لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية وممثلتها في المؤتمر والمعرض، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان «‎إعادة تشكيل رؤية منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للأمن المائي والتنمية المستدامة مع تحلية المياه».



وبينت عباس ان الجلسة الافتتاحية شهدت مشاركة نخب وقيادات علمية عربية خبراء في مجال مشاريع وبرامج المياه، ولعل أبرزهم (شرفات أفيلال) المستشارة والوزيرة السابقة المكلفة بشؤون المياه في المملكة المغربية عن بعد، كما شارك حضوريا كل من د.عبدالقوي خليفة الوزير السابق لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظ السابق لمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، وم. تركي الشهري الرئيس التنفيذي لشركة إنجي في المملكة العربية السعودية، وم. نايف العريفي المدير التنفيذي لتنفيذ المشاريع بالشركة السعودية لشراكات المياه، ودييجو دي فيرا من شركة اس جي انما البيئة - مملكة إسبانيا.



وذكرت م.هبة عباس أن «من أبرز توصيات الجلسة الافتتاحية هي قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والعمل الجماعي لتسريع وتيرة التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاعتماد على جيل جديد من مشاريع التحلية يعتمد على أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، والابتكار وبناء القدرات الوطنية لتحقيق الاستقرار في ملف الأمن المائي في المنطقة وحفظ حقوق الأجيال القادمة».



ولفتت م.هبة عباس الى انها قدمت العرض الأول لرواد قطاع المياه بعنوان استخدام التقنيات المستدامة والابتكار لتعزيز قدرة المنطقة على التأقلم مع متغيرات الطلب على المياه، مستعرضة أحدث التقنيات الحديثة في إدارة الطلب على المياه وحزمة من المشاريع الضخمة في المنطقة.