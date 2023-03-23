قدم السفير نواف العنزي أوراق اعتماده الى الدوق الاكبر في دوقية لوكسمبورغ هنري سفيرا فوق العادة ومفوضا محالا لديها.



وذكرت سفارتنا لدى بلجيكا في بيان ان «السفير العنزي نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتحيات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري».



وأعرب السفير العنزي حسب البيان عن تطلع الكويت إلى العمل مع دوقية لوكسمبورغ لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة.



من جانبه، أعرب الدوق الأكبر هنري وفق البيان عن تقديره لدور الكويت في المنطقة وتطلعه لبناء شراكات أكبر بين البلدين الصديقين.