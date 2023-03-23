أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد تعليماته بالإفراج عن جميع العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي إن هذه اللفتة تأتي إيمانا من الشيخ طلال الخالد بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذا الشهر الفضيل.



وأضافت أن وزير الدفاع بالإنابة هنأ أبناءه العسكريين بهذه المناسبة «متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد». كما أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وقال الحرس الوطني في بيان صحافي إن ذلك يأتي ‎بتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائبه الشيخ فيصل النواف حتى يتمكن هؤلاء العسكريون الموقوفون انضباطيا من قضاء الشهر الفضيل بين ذويهم.