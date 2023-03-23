نقل ديوان سمو ولي العهد تهاني سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لإخوانه وأبنائه مواطني الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1444 أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.



كما توجه ديوان سمو ولي العهد بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن تبقى واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه وأن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لها ولشعوبها كل رفعة وتقدم وازدهار. كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية. هذا، وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بحلول شهر رمضان المبارك، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا ان يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.