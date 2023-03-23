السفارة المصرية نظَّمت احتفالاً لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم



أسامة أبوالسعود



في عيد الأم كان التكريم المستحق لكل أم ضحت وقدمت الكثير من أجل أبنائها وبناتها، ولم تنتظر أبداً أدنى مقابل.. إنه العطاء بلا حدود والحب بلا منتهى.. إنها الأم.



وفي لمسة وفاء تقديراً لدورها المتميز، أقامت السفارة المصرية ممثلة بالمكتب الثقافي حفل تكريم للأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.



وحظي الحفل برعاية وحضور السفير المصري أسامة شلتوت، وحضور القنصل العام السفيرة د.هبة ذكي والمستشارة في السفارة ندى عادل وجمع من الحضور.



في بداية الاحتفال، أعرب السفير أسامة شلتوت عن اعتزازه بالتواجد اليوم للاحتفال بدور كل أم وما تقدمه من جهود وتضحيات عظيمة، مضيفا أن تكريم الأم المثالية ما هو إلا رمزية لتكريم كل أم بوجه عام، مشددا على أنه تكريم عالمي لما للأم من مكانة عظيمة في كل الأديان والمجتمعات. واستشهد السفير شلتوت بأبيات شاعر النيل حافظ إبراهيم، حيث قال:



الأم مدرسة إذا أعددتها



أعددت شعباً طيب الأعراق



وأكد أن الأم هي منارة العلم والتربية وهي التي تربي في أبنائها الولاء والانتماء وحب الوطن وتغرس فيهم القيم النبيلة والمبادئ السامية.



وأوضح السفير شلتوت أن تكريم الأمهات اليوم هو رمزية لكل أم مصرية أو كويتية أو من أي جنسية عربية مقيمة على أرض الكويت وتضحياتهن العظيمة لأوطانهن وتربية وتنشئة أجيال المستقبل.



وأوضح أن الاحتفال بعيد الأم يتواكب مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي تكريما وتقديرا لدورها فهي عماد الأسرة والمجتمع.



من جانبها، قالت القنصل العام السفيرة د.هبة زكي: «أولا أقدم تحية تقدير لكل أم في عيد الأم، وحقيقة أنا فخورة بما شاهدته اليوم من تكريم أمهات مثاليات وقصص الكفاح التي عشنها، وما رأيته من سعادة الأمهات بهذا التكريم».



وتابعت د.ذكي: «أحيانا تنسى الأمهات أنفسهن ولا تنتظر أن يقول لها أحد: شكرا، لكن في الحقيقة أن كلمة شكرا تفرق كثيرا جدا، وإن كانت لا تفي عطاء هؤلاء الأمهات ولكنها تعبير عن الاعتزاز بدورهن الرائد». وأضافت: النهارده ولله الحمد بجهد السفارة المصرية والجالية استطعنا اختيار مجموعة من الأمهات المتميزات لنقول لهن: شكرا، ودي حاجة بسيطة تساعدهن على استكمال رحلة كفاحهن، ونؤكد أن العمل المتميز دائما يكافأ.



وتابعت السفيرة د.هبة زكي: هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء الأمهات هن إضافة جميلة للجالية المصرية في الكويت، وفخر لنا ويقدمن عناصر إضافة للجالية فأبناؤهن متميزون ولله الحمد.



وأضافت: «فخر لنا أن يكون أبناء هؤلاء الأمهات في المدارس والجامعات ومواقع العمل المختلفة بهذا النجاح، ونحن ندعمهم وندعم كل العناصر الإيجابية في الجالية المصرية في الكويت ونقول لهم: شكرا على ما قدمتموه وتقدمونه، ونحن معكم».