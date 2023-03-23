أعلن ديوان بوخمسين في ضاحية عبدالله السالم عن استقبال المهنئين في شهر رمضان المبارك يوم الرابع والخامس من أيام الشهر الفضيل الموافق 26 و27 الجاري. وفي هذه المناسبة، تقدم الديوان بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإلى أسرة الخير آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي، داعين الله أن يعيد الشهر الفضيل على بلدنا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.