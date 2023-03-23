ترتيبات أمنية كاملة وتوفير عدد كبير من أجهزة التفتيش الإلكتروني عند البوابات

سيارات غولف لنقل المصلين من مواقف السيارات إلى بوابات المسجد



عدد كبير من المتطوعين لتنظيم حركة المصلين داخل المسجد وخارجه

توفير عيادة طبية للرجال وأخرى للنساء مع تواجد سيارات إسعاف للطوارئ



أسامة أبوالسعود



يقول المولى عز وجل: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يُسبِّح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب) «النور: 36 - 38».



ففي كل عام يتألق مسجد بلال بن رباح بالاستعدادات الكبيرة التي يحظى بها لاستقبال جموع المصلين خلال شهر رمضان المبارك، حيث استكملت اللجنة المنظمة جميع التجهيزات اللازمة لخدمة جموع المصلين لتحقيق أعلى درجات السكينة خلال صلاة التراويح والقيام.



وخلال جولة تفقدية للجنة المنظمة لاطلاع بعض وسائل الإعلام على جاهزية مسجد بلال بن رباح، تبين أن المسجد في أعلى درجة من الجاهزية لاستقبال جموع المصلين في الصلوات المختلفة والتراويح والقيام، سواء داخل المسجد أو في الساحات المتعددة التابعة له، حيث تم تمهيد الساحات المحاذية للمسجد لتستوعب سيارات المصلين مع توفير العديد من «سيارات الغولف» وباصات لنقل المصلين من المواقف إلى المسجد.



كما أن الاستعدادات الأمنية على درجة عالية للحفاظ على سلامة المصلين، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من أجهزة التفتيش الإلكترونية عند البوابات، مع تواجد لرجال الأمن في العديد من النقاط لتسهيل حركة المرور، وتواجد لرجال قوة الإطفاء عند النقاط الخاصة بالمداخل والمخارج، وتوافر أجهزة كشف الحرائق وغيرها، كما أنه تم تجهيز العديد من العيادات الطبية التي تخدم جميع المحتاجين لها في عدة نقاط مختلفة للنساء والرجال.



أما فيما يتعلق بجاهزية القاعات المخصصة للصلاة فقد تم تجهيزها بكل المستلزمات التي تيسر على المصلين راحتهم، وتم توفير عدد كبير من المتطوعين للقيام على تنظيم كل الأمور المتعلقة بالمسجد وتزويد الثلاجات بمياه الشرب وتعطير المسجد، هذا بالإضافة إلى المتطوعين لتنظيم حركة المصلين داخل المسجد وخارجه.



وحرصت اللجنة المنظمة على استقطاب كوكبة من القراء أصحاب الأصوات الندية لصلاة التراويح والقيام، منهم ياسر الفيلكاوي وقتيبة الزويد ود.محمد زايد العتيبي ووديع اليمني ود.محمد شمس الدين وأحمد النفيس وأحمد الطرابلسي وجميل الظني وبدر البشر.



وقد أعلنت اللجنة المنظمة لمسجد بلال بن رباح في ضاحية الصديق، عن الجاهزية التامة للمسجد وقاعاته الست الملحقة ومصلى السيدات، لاستقبال الشهر الفضيل، حيث تم فحص وتقييم جميع المرافق المتعلقة بالمسجد.



وأكدت اللجنة أنها تبذل قصارى جهدها لأجل توفير أقصى سبل الراحة لرواد المسجد، من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية، ووسائل نقل داخلية من مواقف السيارات إلى المسجد، وتوفير عيادة طبية للرجال وأخرى للنساء وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى تواجد رجال وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، وتوفير كل الخدمات التي يحتاج إليها المصلون لأداء صلواتهم براحة وسهولة.



وتوجهت اللجنة بالتهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وجميع المواطنين والمقيمين في البلاد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيام وقيام المسلمين، وأن يجعل هذا الشهر الفضيل مليئا بالخير واليمن والبركات.