أعلنت شركة كوليجان، الرائدة عالميا في تقديم حلول وخدمات معالجة المياه لتحسين صحة المستهلكين وزيادة عافيتهم، شراكتها مع كيدزانيا الكويت، وهي مدينة أطفال حائزة على جوائز ومعترف بها عالميا لمزيجها الفريد الجامع بين التعليم والترفيه. وجاء هذا الإعلان خلال الافتتاح الرسمي لمختبر كوليجان للمياه في كيدزانيا الكويت الأربعاء 15 الجاري.



وتماشيا مع هذه الأفكار، قال فيديريكو راديتشي، مدير المبيعات بدول مجلس التعاون الخليجي (كوليجان)، إن هذه الشراكة توفر بالتأكيد للأطفال تجربة لعب الأدوار لتحديد وفهم شعار «نحو مياه أفضل». وأوضح التزام كوليجان نحو المجتمع - «نحن نؤمن بدعم صحة مجتمعاتنا، وصحة بيئتنا، ونذهب للعمل يوميا لتحقيق مهمة توفير مياه أفضل للمستهلكين في أي مكان قد يحتاجون لها - في المنزل، في العمل أو أثناء التنقل. في كوليجان، نحن ملتزمون بالحلول المستدامة غير البلاستيكية، ونقدم بعضا من الخدمات الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في فلترة المياه ومعالجتها».



وتم هذا الحدث بطريقة «تسليم مفتاح مدينة كيدزانيا» التقليدية من مدير الأعمال ستيفن بوتزيس، جنبا إلى جنب مع رقصة ترحيبية لفرقة «حافظي الحقوق» أو راتس كيبرز- أوربانو وفيتا من كيدزانيا. تبع ذلك نزهة واسعة حول المدينة وافتتاح مؤسسة مختبر كوليجان للمياه لأول مرة، حيث أكد ستيفن بوتزيس: «في كيدزانيا، نسعى باستمرار إلى الشراكة مع العلامات التجارية التي توفر فرصا للأطفال للتعلم من خلال لعب الأدوار الفريد من نوعها في الحياة الواقعية، للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها.