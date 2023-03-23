

تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام طوال فترة الشهر الكريم عبر استقباله للعملاء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا من يوم الأحد إلى يوم الخميس، كما يستقبل العملاء في فرعي الأفنيوز والعقيلة يوم السبت من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، بينما سيواصل فرع المطار T4 (مبنى الركاب الجديد) استقبال العملاء من الساعة 3 فجرا حتى 4 عصرا، ومن الساعة 9 مساء حتى 2 فجرا، إضافة إلى ذلك فإنه يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم عبر أجهزة EBM في أفرع الأفنيوز والمطار وكيفان، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.



كما يستمر في خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال 1825555 ومنصات البنك لدى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأونلاين.



وأفاد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد بأن بنك وربة مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال هذا الشهر الكريم، وتوفير كل الخدمات المصرفية لعملاء البنك بما فيها خدمات أجهزة EBM.