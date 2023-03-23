صوت مجلس النواب الأردني أمس، على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجا على تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تجاه الأردن وفلسطين اعتبر فيها أنه «لا يوجد ما يسمى الشعب الفلسطيني» وخلفه خريطة ما يسمى إسرائيل تضم الأردن.



وأفاد بيان صادر عن المجلس، بأن التصويت جاء خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة.



ونقل البيان عن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي قوله: «إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال لخريطة ما يسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة».



إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس، إن إسرائيل ليس لديها خطة لبناء مستوطنات جديدة في منطقة بالضفة الغربية المحتلة.



في هذه الأثناء، أصيب فلسطينيان أحدهما مصور صحافي امس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي شن حملة اعتقالات طالت 26 شخصا في الضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



وذكرت مصادر طبية فلسطينية بحسب «شينخوا»، أن فلسطينيين أحدهما مصور صحافي يعمل في الوكالة الفلسطينية الرسمية أصيبا بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية عقب اقتحامها مدينة أريحا.