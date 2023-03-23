القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس، أن حماية الوطن هي أشرف مهمة يقوم بها أي مصري، مشيدا بتضحيات قوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن بالبلاد. وطمأن الرئيس السيسي المصريين، قائلا: «إن الدولة قوية».



وقال الرئيس السيسي - في كلمة وجهها خلال جولته بأكاديمية الشرطة ولقائه مع الطلبة امس «كان من المهم أن نأتي لنهنئكم بانتهاء فترة التدريب الأساسي»، مشددا على أهمية التركيز والمسؤولية والجدية من أجل إحداث التطور والتقدم الكبير في الأداء.



ودعا طلبة أكاديمية الشرطة إلى الوعي الدائم بكل الأحداث، «وألا يتركوا شيئا بدون وعي أو فهم»، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم بحفظ الأمن والنظام.



وأضاف الرئيس «إن كل عمل يتم بإخلاص وتفان تكون نتيجته جيدة. أمامنا الكثير حتى ينتهي المشوار لكن البداية موفقة جدا.. وأتمنى لكم التوفيق، واستمروا دائما في التطوير من أدائكم بالتعلم والتدريب وفي كل شيء».



وقال الرئيس السيسي إن كل ما يتحصل عليه الطلاب في أكاديمية الشرطة هدفه إحداث الفهم والجاهزية والقدرة على تأدية مهمة حماية الوطن، مؤكدا أن «حماية بلدنا مصر هي أشرف مهمة يقوم بها أي مصري، وأن حماية الوطن في أي بلد بالعالم هي أشرف مهمة يقوم بها أي إنسان».



وتمنى الرئيس السيسي خلال جولته التوفيق والسلامة للطلاب خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، قائلا «سيكون هناك يوم آخر، نهنئكم فيه بتخرجكم من الأكاديمية»، وحث الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة، على الحرص على أنفسهم خلال التدريبات. وأعرب الرئيس السيسي عن شكره لطلاب وقيادة أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية، على الجهد الذي يقومون به.



وقال الرئيس السيسي خلال حوار مع عدد من الطلبة، إن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي حفظ مصر ودعمها، بجانب الأسر المصرية التي أحسنت تربية أبنائها وقدمتهم إلى مصر.



ووجه الرئيس السيسي رسالة طمأنة إلى جموع المصريين، داعيا إياهم ألا يقلقوا، فقد سبق أن مرت مصر بأيام صعبة خلال السنوات الماضية، ووفقنا الله - بكرمه - وبتضحيات الشباب من الجيش والشرطة، إلى أن أصبحت مصر في مكان أفضل بفضل من الله.