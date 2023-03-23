بشرى شعبان



تأكيدا لما نشرته «الأنباء»، اعتمدت وزارة الشؤون تشكيل فرق تفتيش ميدانية من مختلف الجهات الحكومية بالدولة لرصد مخالفات جمع التبرعات وإزالتها فورا، اعتمادا على برنامج إلكتروني لرصد المخالفات أعدته إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، حيث سيتم رفع المخالفة إلكترونيا ووضعها على البرنامج من قبل المفتشين لاتخاذ اللازم بشأنها بشكل فوري.



وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الوزارة للرقابة على أنشطة جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك وحرصا على تطوير العمل وذلك بعد أن قامت الوزارة بالتصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات في المساجد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.



ونبهت على جميع المتبرعين الى ضرورة التأكد من هوية مسؤول جمع التبرعات الصادرة من وزارة الشؤون مع حظر التبرعات النقدية والعينية بكل أشكالها والالتزام فقط باستخدام أجهزة الكي نت والاستقطاعات المختومة من الوزارة.