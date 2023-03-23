

مفرح الشمري



بحضور مدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي ومراقب شؤون البرامج بإذاعة البرنامج الثاني إبراهيم ماتقي، تم ظهر أمس الأول تسجيل حلقات المسلسل الاجتماعي الإذاعي «الحية الذهبية وطائر البرية» من تأليف السيد عامر وإخراج غادة السني، وبطولة الفنان جاسم النبهان وعبير الجندي وسماح وفهد عبدالمحسن وأسامة المزيعل وحسن الرفاعي وحسن إبراهيم وبسام الجزاف ومجموعة من الفنانين الشباب، وذلك في استديو الدراما بإذاعة الكويت.



المسلسل باللغة العربية الفصحى وتدور أحداثه حول الملكة كليوباترا السابعة آخر ملوك الأسرة المقدونية، وذلك بطرح أسطوري خيالي مشوق ويحمل بين طياته العديد من الرسائل التي سيكتشفها المتلقي حين متابعته لهذا المسلسل الذي سيبث يوميا عبر أثير إذاعة البرنامج العام الحريصة على تقديم باقة منوعة من البرامج والمسلسلات طوال شهر رمضان.