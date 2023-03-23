تعاوني مع «بوتيكات» و«قصة» تجربة حلوة أشعر بأنها ستستمر



ياسر العيلة



وسط حضور كبير من فناني وفنانات ومشاهير «السوشيال ميديا» من الكويت والخليج الذين امتلأت بهم قاعة فندق «والدورف أستوريا» الأفنيوز، أطلق أمير الطرب النجم الكبير عبدالمجيد عبدالله عطره «أول حكايتنا» في حدث هو الأشهر والأكبر الذي شهد تعاونا بين شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» متمثلة في رئيسها التنفيذي سالم الهندي، وشركة «بوتيكات» وشركة «قصة» للعطور.



أقيم على هامش الحفل مؤتمر صحافي للمطرب عبدالمجيد عبدالله، حيث كشف لـ «الأنباء» عن سبب تأخره في طرح عطر يحمل اسمه، قائلا ان هذا الموضوع كان يجب ان يُدرس بشكل جيد وانه استحسن الفكرة في الوقت الحالي، لافتا الى ان اختيار اسم العطر كان من اختياره، وأنه وجد أن «أول حكايتنا» تعني شيئا مميزا وأغنية حلوة مرتبطة بالعطر، مشيرا إلى أنه سيغني في الحفل «أول حكايتنا» مع باقة من أغانيه الشهيرة لأن أحباءه كثيرون في هذه الليلة ولا بد ان يرضيهم.



وعن التعاون مع شركتي «بوتيكات» و«قصة»، قال: تجربة حلوة أشعر بأنها ستستمر، وهي ليست أول حكايتنا فقط، وإنما ستكون بداية للعديد من الحكايات، ومن ثم دخل عبدالله الى قاعة الحفل الذي كانت عريفته الإعلامية المميزة غادة الرزوقي التي رحبت بالحضور، ليتم عرض فيديو عن التعاون الذي تم بين «بوتيكات» وعبدالمجيد عبدالله وشركة «قصة» تحت مظلة شركة «روتانا»، وعقب الفيديو صعد «أمير الطرب» على المسرح ليعلن إطلاق العطر بعد أن رحب بالحضور الذين استقبلوه بعاصفة من الهتاف والتصفيق.



من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» سالم الهندي عن التعاون مع «بوتيكات»، وكشف عن أن هناك تعاونات قادمة مع مطربي «روتانا»، ملمحا الى أن التعاون مع المطرب عبدالمجيد عبدالله سيشجع باقي الفنانين بالشركة على اتخاذ مثل هذه الخطوة.



بدوره، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لـ «بوتيكات» راشد الجليبي بالتعاون مع «روتانا»، خاصة انه مع نجم كبير في قامة وقيمة عبدالمجيد عبدالله، كما حرص الجليبي على توجيه الشكر الى كل المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في «بوتيكات» على تواجدهم بهذا الحدث الفني الكبير.



من جانبه، تحدث مدير عام شركة «قصة» للعطور بشار الأمير عن عطور «قصة» وكيف أنها استطاعت خلال سنوات قليلة أن تنال ثقة وإعجاب الجميع في فترة وجيزة، كما حرص على الإشادة بالتعاون مع النجم الكبير عبدالمجيد عبدالله و«روتانا».



وكان الحضور على موعد مع الغناء بصوت مطربهم المفضل الذي قدم لهم على العود مجموعة من أشهر اعماله بدأها بالأغنية التي حملت اسم العطر «أول حكايتنا» من ألبوم «عالم موازي» وهي من كلمات تركي وألحان طارق محمد، وأعقبها بأغان مثل «أحبك ليه أنا مدري» و«فزيت من نومي» و«أنا من قبل أعرفك» والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير ورددوا كلماتها معه.



الجدير بالذكر أن الحفل شهد تواجد المخرج الكبير أحمد الدوغجي والرئيس التنفيذي في «بوتيكات» م.عبدالله الجليبي والإعلامي مشاري بويابس بجانب عدد كبير من نجوم الدراما في الكويت والخليج.