

قام بنك الكويت الوطني بتكريم موظفيه المتميزين على مستوى الكويت والأفرع الخارجية للعام 2022، وذلك انطلاقا من كون تكريم أصحاب الإنجازات وتقدير جهودهم، نهجا أساسيا ضمن استراتيجية الوطني المرتكزة على رأس المال البشري، والتي من شأنها أن تعزز الأداء والابتكار بين موظفيه. وشهدت فعاليات هذا العام قيام الإدارة التنفيذية للبنك بتوزيع جوائز «الزميل المتميز» إضافة إلى جائزة «الفريق الأكثر تعاونا» ضمن الإدارات المختلفة وذلك بهدف زيادة العمل الجماعي والإنتاجية والمشاركة والمسؤولية بين الموظفين من خلال تقدير جهودهم.



وأثنت الإدارة التنفيذية على جهود موظفي البنك وتفانيهم والتزامهم في العمل، مشيدين بروح الفريق التي يتمتع بها الموظفون والتي تشكل دائما المحرك الرئيسي لنجاحات البنك وتقديمه لخدمات مصرفية بجودة تضاهي نظيراتها العالمية.



ويهدف الوطني من خلال هذا التكريم الذي يتواصل للعام السادس على التوالي إلى تقدير الموظفين الذين أظهروا أداء استثنائيا على مدار العام وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والتعاون لتكريس مكانة البنك الرائدة محليا وإقليميا.



وشملت جوائز هذا العام لأول مرة الأفرع الخارجية بما فيها الوطني لإدارة الثروات في المملكة العربية السعودية وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى البحرين، والعراق، والإمارات.



كما يبرهن البنك من خلال هذا التكريم على اهتمامه بكوادره البشرية وحرصه على تقديم كل الدعم لهم بما ينعكس على أدائهم في العمل ويسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها الوطني لعملائه.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: هذا التكريم الذي نحرص على إقامته سنويا يبرهن على تقدير البنك للدور الحيوي الذي يلعبه الموظفون في الإنجازات المتواصلة التي يحققها الوطني على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.



وتابع: تحسين جودة الخدمات التي نقدمها وابتكار منتجات جديدة تنال رضا العملاء هو نتاج جهد والتزام الموظفين وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات، لذلك نحرص على تقدير جهودهم وأدائهم الرفيع والتزامهم بمعايير الجودة وخدمة العملاء بمستوى راق وأسلوب متطور ميز بنك الكويت الوطني عن باقي المنافسين.



وشدد العبلاني على أن مبادرات البنك الساعية نحو تحفيز طاقات موظفيه ستتواصل انطلاقا من إيمانه بأن ضمان استمرار تفوقه طويل الأمد يرتكز إلى امتلاكه كوادر بشرية مؤهلة بكفاءة مهنية عالية.



وأوضح أن كوادر البنك البشرية تعد ركيزة أساسية في استكمال مسيرة نجاحه، ولا يمكن تحقيق أي من أهدافه الاستراتيجية دون مشاركة فاعلة وجهد حقيقي منهم لتحقيق تلك الأهداف.



وأضاف العبلاني: موظفونا هم ثروتنا الحقيقية، وبالتأكيد نحن دائما حريصون على أن نكون بالقرب منهم ونستمع لهم كما نسعى إلى تحفيزهم ونقدر جهودهم وعطاءهم وهو ما يعد جزءا لا يتجزأ من بيئة العمل ناجحة وثقافة الأداء المستدامة.



وأكد العبلاني أن بنك الكويت الوطني يوفر بيئة عمل فريدة وقوية تشجع على التطور المهني بصورة مستمرة، ويسخر كل إمكاناته الهائلة للمساهمة في تطوير موظفيه، كما يعمل دائما على تحفيز الطاقات الإبداعية داخل موظفيه لبذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق بما يمهد الطريق للنمو الوظيفي وتقلد المناصب القيادية في المستقبل.



وتعد جوائز «الزميل المتميز» فريدة من نوعها، حيث يكون لدى الموظفين فرصة التصويت لزملائهم من نفس الأقسام أو المجموعات الذين يعتبرونهم الأكثر قيمة في فريق العمل وتتم مكافأة هؤلاء الموظفين من قبل الإدارة العليا لبنك الكويت الوطني، كما يتم تقدير جهودهم في عدة احتفالات خاصة لكل إدارة في البنك. ويكون التصويت عبر استفتاء رقمي بحيث يكون متاحا لكل موظف التصويت لزملائه للحصول على جائزة الزميل الأكثر قيمة في فريق العمل وفقا لمعايير تستند إلى: روح العمل الجماعي للموظف، والمشاركة، والفعالية، والمساهمة في الفريق أو القسم وتأثيره الإيجابي ومساهمته في المجموعة المعنية. فيما يحصل الموظفون على شهادة من الإدارة العليا خلال احتفال ينظمه البنك بحضور الإدارة التنفيذية.