

أحمد مغربي



نظمت وزارة النفط صباح أمس حفل جائزة «النفط تبتكر 2»، وذلك تحت رعاية وحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، والوكلاء المساعدين في الوزارة، وأساتذة الجامعات والأكاديميين من الجامعة الأسترالية وقسم الإعلام في جامعة الكويت.



وفي بداية الحفل، ألقى الشيخ د.نمر الصباح كلمة قال فيها إن وزارة النفط تحرص على تشجيع الشباب وتحفيزهم إلى إقامة مشاريع ابتكارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية داخل الوزارة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار ووفق رؤية الدولة نحو التحول لاقتصاد معرفي وتنافسي، وتشجيع الأفراد على الفكر الإبداعي والابتكاري، وزيادة المشاريع الريادية، بما يرسخ مكانة الكويت كوجهة قائمة على المعرفة والابتكار وبناء الطاقات البشرية واستقطاب المواهب.



وذكر أن وزارة النفط تؤمن دائما بالمؤسسات والشراكات القوية، وهو أمر أساسي لتحقيق مجتمع مستدام، وللعام الثاني على التوالي أنشأت الوزارة جائزة «النفط تبتكر»، التي أصبحت منصة رائدة لتعزيز الاستثمار في الابتكار، من خلال تبني أفكار الشباب النوعية لتطوير العمل داخل قطاعات الوزارة، والتي منها تسريع العمل والتحفيز على الابتكار في بيئة العمل الداخلي ونأمل أن تعود بالنفع على وزارة النفط.



وأضاف: «تسعى وزارة النفط نحو الانطلاق في تأهيل الشباب باعتبارهم أساس التقدم والازدهار ودعم حقوقهم وتشجيعهم وتبني أفكارهم الجديدة والمبتكرة، ولذلك فنحن حريصون على مواصلة الجائزة خلال الأعوام القادمة وعقد شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الأكاديمية في الكويت».



وشدد على ان الطاقات الشبابية الواعدة، هي مستقبل الكويت، ولدى البلاد عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون البلاد بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي، وبقدر ما يتم تأهيل الشباب وتمكينهم من امتلاك المهارات المعرفية والقيادية، بقدر ما يكونون أكثر قدرة على ترجمة أهداف وطنهم إلى واقع يتم العيش فيه، وهذا ما تدركه جيدا وزارة النفط التي وضعت في هويتها البصرية الجديدة شعار «الشباب نفط المستقبل»، ولذلك فنحن حريصون للغاية على توسيع مشاركتهم في مسيرة التنمية.



وذكر أن جائزة «النفط تبتكر» في دورتها الثانية، جاءت انسجاما مع جهود الوزارة في رعاية الإبداع والثورة الرقمية وتنمية إبداعات الموظفين وحثهم على التميز، وأصبحت الجائزة مركزا لاستقطاب ورعاية المواهب والكفاءات والعقول المبدعة داخل الوزارة لبناء جيل من الشباب قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومحاكاة أفضل ممارسات العمل.



بدورها، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إن الوزارة تسعى إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب للمتغيرات المتسارعة من خلال تجهيز شباب الجامعات والعمل على خلق حلقة وصل وشراكات بين الطلاب والقطاع النفطي لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم واكتشاف القادة من بينهم وتمكينهم من المشاركة بصورة إيجابية في رسم مستقبل الكويت.



وأشارت إلى أن المشاريع الفائزة بالجائزة ستساهم في تسريع وتيرة العمل والإنجاز داخل وزارة النفط وفي القطاع النفطي ككل، مشددة على أن وزارة النفط حريصة على تقديم الدعم المتواصل للشباب في جميع القطاعات وتوفير جميع الأدوات والوسائل التي تمكنهم من التوظيف الأمثل لقدراتهم وطاقاتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.



الفائزون بالجائزة



كشفت وزارة النفط عن الفائزين بجائزة «النفط تبتكر2» وهم كالتالي:



1 - المركز الأول



مشروع نظام التنبؤ الخاص بتطوير إدارة التحليل المالي والتدقيق - وزارة النفط إعداد الطلبة من الجامعة الأسترالية وهم: عبد اللطيف مشعل عطاالله، أحمد عبدالله سلطان، آية أحمد الفيحان ويمنى عبد الوهاب الكندري، وبإشراف م. سامي أسعد (الجامعة الأسترالية) وضابط الاتصال (ورود الهدهود- مراقبة التحليل المالي والتدقيق - وزارة النفط).



2 - المركز الثاني



مشروع وعاء رقائق الصودا الكاوية الخاص بتحسين عمليات الحفر والإنتاج التابع لإدارة الحفر والإنتاج- وزارة النفط من إعداد الطلبة من الجامعة الأسترالية وهم: الرتاج حسين كرم، عبير يوسف الفرحان، منصور عبدالعزيز المنصور وبإشراف د.مرتضى السبع (الجامعة الأسترالية) وضابط الاتصال م.راشد المويزري (إدارة الحفر والإنتاج - وزارة النفط).



3 - المركز الثالث



مشروع نظام الجرد الرقمي في مواقع الحفر والخاص بالتخزين الذكي في عمليات الحفر التابع لإدارة الحفر والإنتاج - وزارة النفط من إعداد الطلبة من الجامعة الأسترالية وهم: علي رجا العتيبي، حمد وليد شموه، محمد عادل سبتي، وبإشراف د.مرتضى السبع من الجامعة الأسترالية، وضابط الاتصال م.راشد المويزري (إدارة الحفر والإنتاج- وزارة النفط).