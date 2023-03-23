

مبارك الخالدي



يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته الليلة لمواجهة منتخب الفلبين في العاشرة من مساء غد في إطار استعدادات «الأزرق» لخوض الاستحقاقات المقبلة، وهي المباراة الأولى للمنتخب في المرحلة الحالية والتي تتضمن أيضا لقاء منتخب طاجيكستان في 28 الجاري.



ومن المقرر أن يجري منتخبنا تدريبا رئيسيا مساء اليوم على ملعب المباراة ستاد جابر الدولي، على أن يدخل الحصة التدريبية لاعبي نادي الكويت الخمسة الذين وصلوا إلى البلاد امس قادمين من الجزائر بعد رحلة طويلة رفقة فريقهم الذي لعب مباراة الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبدالكريم منح لاعبي «الأبيض» وهم أحمد الظفيري وفهد الهاجري وضاري العتيبي وأحمد الزنكي وفيصل زايد راحة أمس من أجل الاستشفاء بعد المباراة الكبيرة التي لعبها الفريق ورحلة العودة التي امتدت لنحو 8 ساعات.



وفي جانب آخر، يعقد مدربا المنتخبين الكويتي والفلبيني مؤتمرا صحافيا في الثالثة عصر اليوم في قاعة المؤتمرات بستاد جابر بحضور لاعب من كل منتخب للحديث عن المباراة وأهميتها للجانبين.