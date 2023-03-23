



يلعب في الثانية والنصف من ظهر اليوم الخميس، منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية مع نظيره الياباني حامل لقب بطولة آسيا للكرة الشاطئية، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي البطولة المقامة في تايلند والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في الإمارات نوفمبر المقبل.



وفي هذا الصدد، قال مدرب المنتخب أحمد عبدالرازق إن أبطال «أزرق الشاطئية» سيواجهون المنتخب الياباني أحد أقوى المنتخبات وحامل اللقب الآسيوي ووصيف كأس العالم بالنسخة الأخيرة، لذلك نحن ندرك صعوبة المهمة إلا أننا على ثقة كبيرة بقدرة اللاعبين على تكملة المشوار والظهور بمستوى مشرف يليق باسم الكرة الشاطئية الكويتية بعد التأهل التاريخي إلى ربع النهائي. وأكد عبدالرازق أن الوصول لهذا الدور يعتبر بداية الانطلاقة الحقيقية للكرة الشاطئية الكويتية في البطولات المقبلة لأننا نملك بالوقت الحالي العديد من المواهب الذين يحتاجون الى مزيد من المباريات القوية لاكتساب الخبرة، مشيرا إلى أن التأهل لم يكن بالأمر السهل وخير دليل على ذلك خروج منتخبات كبيرة من دور المجموعات من بينها المنتخب الفلسطيني صاحب المركز الرابع في النسخة السابقة.



وأشار إلى أن «أزرق الشاطئية» يدرك أهمية المباراة، لذلك فقد طوينا صفحة دور المجموعات وفرحة التأهل التاريخي وحاليا التركيز منصب على مواجهة اليابان. إلى ذلك اطمأن الجهازان الإداري والفني على سلامة اللاعبين بعد الفحوصات الطبية وقدرتهم على المشاركة أمام اليابان، باستثناء إصابة هداف المنتخب ماجد العنزي الذي يعاني من كدمة في اصبع القدم اليسرى أدت إلى التهاب الذي يحتاج بسببه الى الراحة، بينما تعرض محمد الشافعي لجرح بسيط في جفن العين اليمنى.



من جانبه، أكد مدرب اليابان تيروكي تاباتا الجاهزية التامة للقاء، مشيرا إلى احترامه التام لقدرات المنتخب الكويتي الذي يمتلك الكثير من نقاط القوة التي يجب الالتفات إليها والتعامل معها.