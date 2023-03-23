

في مسابقة اجتماعية ورياضية، أقيمت في منتزه بوليفارد - السالمية، كرّمت مجموعة الملا الفرق الفائزة من موظفيها في المباريات النهائية لبطولة الكريكيت لعام 2023.



وقد شهدت المباريات التي أقيمت برعاية مجموعة الملا والتي نظمتها شركة الملا للصيرفة واستمرت خلال فترة الأشهر الـ 3 الماضية بمشاركة 14 فريقا، مسابقات حماسية بين موظفيها من مختلف شركاتها وقطاعات أعمالها، كجزء من المسؤولية المجتمعية لمجموعة الملا في دعم وتعزيز نمط حياة صحي ومتوازن لموظفيها.



حضر البطولة النهائية وحفل توزيع الجوائز كل من: رئيس مجموعتي التجارة والتصنيع والخدمات المالية في مجموعة الملا هرموزدا دافار رافقه المدير العام فيليب كوشي ومساعد المدير العام جوزيف نيوتن، بالإضافة إلى أعضاء من الفريق الإداري والموظفين.



وتعليقا على الحدث، قال هرموزدا دافار: «يفترض أن لكل مباراة أو بطولة فائز واحد ولكن لا يمكن اعتبار الفرق التي لم تربح خاسرة كونها لعبت بجدارة على مدار عدة أشهر، لذا أعتبر كل من شارك في هذه البطولة فائزا، وعليه، فإن مجموعة الملا بالكامل هي الفائز، اذ تحرص مجموعة الملا دائما على رعاية الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعزيز نمط حياة صحي لموظفيها وتدعم مفهوم المشاركة وروح التعاون بينهم على مختلف الأصعدة خارج ساعات العمل، كما نقدم الشكر لكل الموظفين والمتطوعين من مختلف قطاعات المجموعة الذين حرصوا بتفان على تنظيم 42 مباراة رياضية بين أكثر من 14 فريق ضمن ملاعب مختلفة في جميع أنحاء الكويت»، مضيفا: «نتطلع إلى بطولات جديدة تحرزها فرق أخرى من موظفينا في المستقبل».