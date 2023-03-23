

يعقوب العوضي



فاز العربي على الصليبخات بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في إطار منافسات ربع نهائي كأس اتحاد الكرة الطائرة والتي أقيمت على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في مقر اتحاد الكرة الطائرة، كما فاز كاظمة على الجهراء بذات النتيجة ليعلن تأهله إلى المربع الذهبي من البطولة ولينتظرا الفائزين من مباراتي القادسية مع اليرموك والكويت مع برقان في المربع الذهبي.

إلى ذلك، تلوح في الأفق معضلة بالنادي العربي وذلك بعد ظهور نية لانسحاب الفريق من بطولتي الدوري العام وكأس الاتحاد بسبب عدم تسلم بعض اللاعبين والمحترفين والجهاز الفني لمستحقاتهم المالية، إذ أشارت بعض المصادر المطلعة في القلعة الخضراء إلى أن أكثر من 5 لاعبين محليين لم يتسلموا مستحقاتهم المادية حسب العقود المبرمة بينهم وبين إدارة النادي كما أن المحترفين لم يتسلموها أيضا.