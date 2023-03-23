

مبارك الخالدي



تقترب بطولة كأس زين التنشيطية الليلة من ختام نسختها للموسم الجاري مع إقامة مواجهتي نصف النهائي، حيث يلتقي القادسية مع الساحل على ستاد ثامر في لقاء تبدو فيه فرصة «الأصفر» هي الأرجح بحكم الخبرة والأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق لتخطي غريمه ونظرا لما حققه القادسية مؤخرا من قفزة نوعية على الصعيد الفني والنتائج المميزة في بطولة دوري زين وانعكاس ذلك على الروح المعنوية للفريق.



وفي التوقيت نفسه، يشهد ستاد محمد الحمد مواجهة قوية تجمع الغريمين العربي والسالمية، إذ حفلت لقاءات الفريقين الأخيرة بالإثارة والندية في مختلف المسابقات.



وبلغ القادسية دور الأربعة بوصفه بطلا للمجموعة الأولى حاصدا 16 نقطة، فيما حل السالمية وصيفا له برصيد 14 نقطة، فيما تأهل العربي متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بينما حل الساحل ثانيا بـ 11 نقطة.



وتقام المباراتان في تمام الساعة 9.30 مساء، علما أن المباراة النهائية للمسابقة ستقام في 27 الجاري. ويغيب عن الفرق المتنافسة لاعبو المنتخبين الوطني والأولمبي وعدد من اللاعبين المحترفين المنضمين لمنتخبات بلادهم.