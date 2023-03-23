

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت على مستضيفه النصر السعودي 101-70 أمس الأول على صالة وزارة الرياضة بالرياض في ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية ليتأهل «العميد» إلى ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عن غرب آسيا لكرة السلة «منطقة الخليج».



وقد رفع بطل الخليج والعرب رصيده إلى 12 نقطة من 6 انتصارات متتالية، فيما حل المنامة البحريني ثانيا بـ 11 نقطة بعدما تجاوز السد القطري في آخر مواجهات الفريقين، بينما جاء الفريق القطري ثالثا بـ 8 نقاط، فالنصر السعودي رابعا بـ 7 نقاط.



وبحسب نظام البطولة، فإن الكويت سيواجه في ربع النهائي الفائز من النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي 18 أبريل المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان الخليجيان في 3 مواجهات أيام 28 مارس و4 و11 أبريل تواليا، وبأفضلية الفوز من مباراتين «بلاي أول».



وعلى الجهة الأخرى، يخوض كاظمة ممثل الكويت الثاني في البطولة 3 مواجهات مع المنامة البحريني في 27 مارس، و3 و10 أبريل المقبل، على أن يتأهل الفائز في مباراتين لملاقاة الهلال السعودي في ربع نهائي البطولة.