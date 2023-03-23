

يحيى حميدان



عاد إلى البلاد صباح أمس وفد فريق الكرة بنادي الكويت قادما من الجزائر، بعد أن قطع تذكرة التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد تعادله مع شبيبة الساورة 1-1 بمدينة وهران مستفيدا من فوزه بهدف نظيف في لقاء الذهاب.



وسيحصل لاعبو «الأبيض» على راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يعاودوا تدريباتهم غدا الجمعة بغياب اللاعبين الدوليين الذين انضموا الى معسكر المنتخب الوطني في البلاد.



وقال مدرب الكويت البحريني علي عاشور إن العودة ببطاقة التأهل من أرض الجزائر ومن أمام فريق متمكن وقوي يحسب للكويت في المقام الأول، لافتا إلى أن تصنيف منتخب الجزائر هو 37 عالميا فيما تصنيف «الأزرق» 148 ومثل هذه الاعتبارات مهمة بالنسبة لنا وتؤكد أن الكرة الكويتية لاتزال بخير.



وأضاف قائلا: «سعيد بالتأهل وأرى أن الأبيض يستحق كلمة «هارد لك» على التعادل لأنه فريق كبير ودائما ما يسعى للفوز بغض النظر عن أي حسابات أخرى، ولكن كان الأهم التأهل في هذه المرحلة ومن ثم التفكير في قادم التحديات».

وبين أنه لعب بفكر مختلف في بداية المباراة أمام شبيبة الساورة من خلال الدفع برضا هاني أساسيا ومن ثم تغيير الموازين عبر التبديلات في الشوط الثاني وهو ما نجحنا به بشكل واضح من خلال إحراز هدف التقدم.



وتقدم عاشور بالشكر للرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم ورئيس النادي خالد الغانم وأمين الصندوق فهد الغانم على دعمهم ومتابعتهم الدائمة للفريق وتواصلهم معي دائما ومنحي الثقة وأرى انني والطاقم المعاون لي على قدر هذه الثقة.

وختم قائلا: «تجاوز الساورة مجرد خطوة أولى وسنطويها ونأمل حاليا في التركيز على لقاء السالمية في الجولة الأولى من دور الستة الحاسم لتحديد بطل الدوري الممتاز في الأول من أبريل المقبل».

تجدر الإشارة إلى أن الكويت ينتظر في الدور الثاني من التصفيات المتأهل من لقاء شباب الأردن ونواذيبو الموريتاني، علما أن لقاء الذهاب بينهما انتهى بفوز الثاني 4-1، اذ يلتقيان مجددا في 12 أبريل.